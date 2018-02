Vallourec: des "marques d'intérêt" pour le site de Tarbes

VALLOUREC

NATIONAL OILWELL VARCO

Paris - Le groupe Vallourec, fabricant de tubes sans soudure, a reçu "des marques d'intérêt et des visites" pour une reprise de son site de Tarbes (Hautes-Pyrénées) qu'il a décidé de céder, a indiqué mercredi son PDG Philippe Crouzet."D'ici quelques semaines, ce sera clarifié", a ajouté M. Crouzet, lors de la présentation des résultats annuels de Vallourec à la presse.Le site Vallourec de Tarbes fait partie de l'activité de matériels de forage en cours de cession, de même qu'un autre site français à Cosne-sur-Loire (Nièvre)."Il y a (des marques d'intérêt) claires pour Tarbes. On est en train d'évaluer s'il y en a encore pour Cosne", a poursuivi M. Crouzet.Le groupe avait annoncé en décembre la vente au groupe américain National Olwell Varco (NOV) de son activité "Drilling" (forage) pour 63 millions de dollars, mais pas les sites de Tarbes et Cosne.Le site de Tarbes emploie un peu plus de 50 personnes et celui de Cosne 120 personnes.Vallourec a annoncé mercredi avoir réduit sa perte nette l'an passé à 537 millions d'euros contre 758 millions en 2016, grâce à une nette reprise de ses activités dans le pétrole et le gaz aux Etats-Unis et à un plan d'économies. Le chiffre d'affaires a progressé de 26,5% à 3,75 milliards d'euros sur un an.sbo/fka/nth(©AFP / 21 février 2018 18h31)