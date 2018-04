Vallourec: nouveaux contrats avec Petrobras

VALLOUREC

Paris - Le groupe français Vallourec, fabricant de tubes sans soudure, a annoncé jeudi avoir signé un ensemble de nouveaux contrats pour la fourniture de produits et services à la compagnie pétrolière nationale brésilienne Petrobras.Ces contrats de trois ans, dont le montant n'est pas communiqué, portent sur la fourniture de tubes et de connexions haut de gamme et de services spécialisés, indique Vallourec dans un communiqué.Les produits et services seront utilisés par Petrobras pour ses puits offshore d'exploration et de production de pétrole et de gaz en milieu "pré-salifère", en eaux très profondes.Le président du directoire de Vallourec, Philippe Crouzet, a souligné que ce nouveau contrat permet au groupe français de "poursuivre (la) collaboration avec ce partenaire historique".sbo/spe/pb(©AFP / 05 avril 2018 18h30)