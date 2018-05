Vallourec: ventes en hausse au premier trimestre, mais perte nette creusée

VALLOUREC

Paris - Le groupe Vallourec a enregistré au premier trimestre une progression de ses ventes, soutenues par un marché Pétrole et Gaz mieux orienté aux Etats-Unis, mais la perte nette s'est creusée sur un an, suite à des dépréciations d'actifs et des charges de restructuration.La perte nette s'établit à 170 millions d'euros, contre une perte nette de 126 millions un an auparavant, a indiqué le groupe dans un communiqué.Le chiffre d'affaires est en hausse de 10,1% à 862 millions d'euros, tiré par une progression des livraisons, par des prix plus élevés tant aux Etats-Unis dans le secteur pétrolier qu'en Europe dans l'industrie, et par davantage de ventes dans le haut de gamme.A taux de changes constants, la hausse ressort à 22,1%.Ces résultats sont inférieurs au consensus établir par Bloomberg.Le président du directoire Philippe Crouzet, cité dans le communiqué, a relevé "la reprise progressive (des) principaux marchés" du groupe. "Vallourec confirme ses perspectives positives pour l'année", a-t-il déclaré.Outre la reprise aux Etats-Unis dans le secteur Pétrole et Gaz, le patron de Vallourec note que "l'activité d'appels d'offres s'intensifie sur les marchés internationaux" du pétrole et gaz.Le groupe a participé à des appels d'offres significatifs "qui devraient avoir un impact positif sur les livraisons de Vallourec à partir de la fin de l'exercice 2018", a-t-il estimé.Pour l'heure, M. Crouzet a fixé comme objectif un résultat brut d'exploitation du second semestre 2018 en forte progression sur celui de premier semestre.Le résultat brut d'exploitation du premier trimestre ressort encore en perte de 5 millions d'euros, mais en amélioration de 16 millions sur un an, grâce notamment à la hausse des ventes et aux économies liées au plan de restructuration lancé l'an dernier.Vallourec va donc continuer à mettre en oeuvre ce programme, "qui génère des économies de coûts significatives," a assuré Philippe Crouzet. Vallourec va faire "des ajustements supplémentaires en Europe", a-t-il dit.Le groupe va notamment fermer d'ici la fin de l'année une ligne de finition de petits tubes à Saint-Saulve (Nord).Il a conclu en avril la vente de son activité de produits de forage à l'américain NOV, et vient d'annoncer des discussions exclusives pour céder deux usines françaises de cette division au groupe à Altifort. Vallourec annonce avoir aussi cédé une filiale produisant des raccords en France.Ces mesures complémentaires d'économies ont un coût: Vallourec a dû passer des dépréciations d'actifs et des provisions pour restructurations pour un total de 46 millions d'euros, qui ont pesé sur le résultat opérationnel.M. Crouzet a par ailleurs noté que les modalités d'application des taxes américaines sur les importations d'acier ne sont pas encore finalisées."Mais nous sommes prêts à nous y adapter le cas échéant, et à bénéficier de notre base américaine de production", a ajouté le patron de Vallourec.sbo/kd/pb(©AFP / 17 mai 2018 17h00)