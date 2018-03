Valora augmente la masse salariale de 0,95% pour 2018

Yverdon-les-Bains VD/Muttenz BL (awp/ats) - Comme déjà annoncé, les employés de Valora vont pouvoir bénéficier de nouvelles améliorations salariales en 2018. L'exploitant des enseignes "k kiosk", "Press&Books", "Naville", "OK", "Brezelkönig", "Ditsch", "Caffè Spettacolo" ou encore "avec" va augmenter de 0,95% la masse salariale des employés soumis à la convention collective de travail (CCT) en Suisse.La Société des employés de commerce (SEC) "est satisfaite du résultat des négociations", indique lundi cette dernière dans un communiqué. Elle salue particulièrement l'augmentation de salaire dont tous les employés du "front office" du détaillant bâlois bénéficieront.Dans le détail, le salaire minimum des collaborateurs ayant suivi une formation professionnelle de deux à trois ans ou accompli cinq années complètes de service a augmenté de 50 francs (+0,45%) depuis le 1er janvier. Une augmentation générale de 0,5% des salaires de tous les employés dans la vente en Suisse soumis à la CCT est aussi prévue.Les employés du domaine administratif soumis à la CCT bénéficieront également d'une augmentation de salaire de 0,5%. Ces adaptations seront effectuées de manière individuelle, précise la SEC.ANCIENNE CCT DÉNONCÉEPour mémoire, Syna avait affiché à l'automne 2016 son désaccord avec la direction de Valora, accusant notamment cette dernière de ne pas vouloir augmenter les salaires. Le syndicat avait, dans la foulée, dénoncé la CCT.Dans ce contexte, le groupe rhénan de commerce et de distribution avait entamé des négociations salariales avec la SEC et prolongé l'ancienne convention. En février 2017, les partenaires sociaux annonçaient qu'une nouvelle CCT était en discussion, avec des améliorations.Valora et la SEC avaient ensuite indiqué mi-novembre qu'ils s'étaient entendus sur une nouvelle CCT pour les collaborateurs en Suisse, qui devait entrer en vigueur début 2018, pour trois ans.ats/rp(AWP / 26.03.2018 12h15)