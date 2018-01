Valora conclut avec succès la levée d'un nouvel emprunt garanti par titres de créance d'un montant de 170 millions d'euros

Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom.



Après l'augmentation de capital d'un montant de 166 millions de CHF menée à bien le 21 novembre 2017, le placement du nouvel emprunt garanti par titres de créance constitue la deuxième étape importante dans le cadre de la stratégie de financement à long terme annoncée par Valora. Le nouvel emprunt garanti par titres de créance en EUR sert notamment au refinancement de la reprise de BackWerk, au financement de l'extension des capacités de production dans le domaine des produits de boulangerie saumurés en Allemagne et aux Etats-Unis ainsi qu'au refinancement des instruments du marché des capitaux arrivant à échéance en 2018.Grâce au vif intérêt manifesté par des investisseurs suisses, allemands et internationaux, il a été possible de placer sur le marché des capitaux un nouvel emprunt garanti par titres de créance d'un montant de 170 millions d'euros sur 5 ans. La forte demande s'est traduite par une nette sursouscription des 100 millions d'euros initialement prévus. La transaction a été accompagnée par la Commerzbank Aktiengesellschaft, la DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank et la Landesbank Baden-Württemberg.Avec ce nouvel emprunt garanti par titres de créance en EUR, Valora optimise sa structure de financement à long terme, dans le cadre de sa stratégie globale de financement. Valora disposera ainsi à l'avenir d'un portefeuille équilibré d'instruments de capitaux étrangers avec des durées échelonnées, différentes monnaies et une base d'investisseurs diversifiée.En tant qu'entreprise de vente au détail, Valora dispose d'un réseau d'environ 2'800 points de vente Convenience et Food-Service dans des sites très fréquentés de Suisse, d'Allemagne, d'Autriche, du Luxembourg, des Pays-Bas et de France. Chaque jour, plus d'un million de clients se rendent dans ces petites unités de vente bien situées et en utilisent les célèbres marques propres. Notamment k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et ok.- font partie de l'entreprise. Par ailleurs, Valora exploite l'une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie saumurés, et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d'une chaîne de création de valeur fortement intégrée. Quelque 15'000 personnes travaillent dans le réseau du Groupe Valora. L'entreprise réalise chaque année un chiffre d'affaires extérieur de plus de CHF 2.7 milliards. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange.Merci de consulter www.valora.com pour davantage d'information.NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES.THIS DOCUMENT IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF VALORA HOLDING AG HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.Ce document contient des projections d'avenir qui sont sujettes à des incertitudes et à des risques connus et inconnus. Ces incertitudes et ces risques ainsi que d'autres facteurs peuvent avoir pour conséquence que les événements et développements futurs effectifs, y compris les résultats, la situation financière et l'évolution de Valora, diffèrent sensiblement de ceux qui ont été expressément ou implicitement cités ou supposés dans les projections d'avenir. Valora n'est nullement tenue de mettre à jour ultérieurement les projections d'avenir ou de les adapter suite à de nouvelles informations à des événements futurs ou autres. tensid.ch / 12.01.2018 07h01)