Valora enregistre une baisse du bénéfice annuel, dividende stable

Zurich (awp) - Le détaillant diversifié Valora a vu son bénéfice net reculer en 2017. Le conseil d'administration proposera toutefois un dividende stable à 12,50 CHF, indique mercredi le groupe de Muttenz.Saluant les résultats, le directeur général (CEO) Michael Mueller a relevé que l'exercice dernier avait été important pour l'accélération de la croissance de Valora avec les acquisitions de BackWerk et Pretzel Baron ainsi que les investissements dans les capacités de production.Durant la période sous revue, le gain net s'est inscrit à 57,1 mio CHF, soit une baisse de 9,9%, en raison d'effets uniques ayant impacté les résultats en 2016. Le bénéfice opérationnel (ebit) s'est inscrit à 79,0 mio CHF, ce qui représente une hausse de 9,3% et la marge afférente s'est établie à 3,8%, en hausse de 0,4 point de pourcentage.Le bénéfice brut a grignoté 0,3% à 872,2 mio CHF et la marge correspondante a pris 0,5% à 42%. Cet indicateur atteint ainsi les prévisions du groupe pour mi-2018, selon le communiqué.Le chiffre d'affaires net a reculé de 0,9% à 2,08 mrd CHF l'année dernière, notamment en raison de la déconsolidation de Naville Distribution.Le bénéfice net est légèrement supérieur au consensus AWP tandis que les autres résultats sont peu ou prou conformes aux attentes des analystes.La reprise de l'allemand BackWerk soutient le positionnement international de Valora, en particulier Outre-Rhin. Au niveau des divisions, le chiffre d'affaires a été tiré par Food Service (+10,5%) et Retail Allemage/Luxembourg (+7,0%) tandis que Retail Suisse/Autriche (-3,4%) a pesé quelque peu sur les résultats.Grâce une optimisation des assortiments proposés et des processus, la rentabilité de Retail Suisse/Autriche s'est améliorée tandis que celle des deux autres unités a reculé.Pour 2018, le spécialiste du commerce de détail vise un ebit compris entre 87 et 93 mio CHF. D'ici 2020 au plus tôt, Valora anticipe une marge Ebit de 5% et une marge du bénéfice brut de 45%.lk/buc/rp(AWP / 28.02.2018 08h00)