Valora et Autogrill Suisse entament une collaboration à l'aéroport de Genève

Zurich (awp) - Le groupe Valora et Autogrill Suisse ouvrent un point de vente Brezelkönig, à l'aéroport de Genève. Il s'agit de la première collaboration entre le détaillant et l'entreprise de restauration, ont souligné les deux sociétés jeudi.Le point de vente mobile Brezelkönig, dirigé par Autogrill Suisse comme franchisé, se trouve près des contrôles de sécurité, un site très fréquenté, précise le communiqué."Valora est convaincue que les partenariats avec des entreprises gastronomiques bien établies et expérimentées représentent la voie idéale pour faire avancer l'expansion internationale de ce format", assuré Andreas Klensch, responsable de Brezelkönig International.ol/rp(AWP / 19.04.2018 14h00)