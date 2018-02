Valora: un exercice réussi et des investissements importants pour l'avenir

Groupe Valora



Le groupe Valora confirme les attentes communiquées et augmente son EBIT pour l'exercice 2017 de +9,3% pour atteindre CHF 79,0 millions. La marge EBIT augmente de +0,4 point de pourcentage à 3,8%. La marge brute s'améliore de +0,5 point de pourcentage pour atteindre de manière anticipée l'objectif à moyen terme de 2018 de 42,0%. Corrigé des coûts d'acquisition et de la contribution EBIT de BackWerk, le résultat se place dans la partie supérieure de la fourchette des attentes communiquées, permettant ainsi d'atteindre l'objectif de marge EBIT de 4,0% dès 2017.Le chiffre d'affaires externe reste stable à CHF 2,6 milliards (-0,5%). En raison de la déconsolidation de Naville Distribution en août 2016, le montant net du chiffre d'affaires du groupe s'élève à CHF 2'075,3 millions, soit légèrement moins que celui de l'année précédente (-0,9%; ajusté de Naville Distribution +0,9%). Simultanément, la croissance de la division Food Service (+10,5%) et du Retail DE/LU (+7,0%) compense la baisse de chiffre pour Retail CH/AT (-3,4%). Grâce à des optimisations de l'assortiment, des améliorations de processus, des épurations du réseau et une expansion sélective, Retail CH/AT notamment accroît encore sa rentabilité, alors que celle de Retail DE/LU et de la division Food Service reste temporairement sous pression.Au total, ces développements impliquent un résultat consolidé de CHF 57,1 millions, qui, en raison d'effets positifs non récurrents pour les impôts latents en 2016, est inférieur à celui de l'exercice précédent (CHF 63,4 millions). Sur le plan ROCE, la rentabilité s'améliore de 0,3 point pour atteindre 8,6% et est largement supérieur au coûts du capital. Le Free Cashflow enregistre pour sa part une augmentation nette de +13,0% à CHF 82,0 millions.Michael Mueller, CEO de Valora, déclare: «L'exercice 2017 est synonyme de résultats réjouissants, de la pose de nouveaux jalons essentiels pour notre croissance grâce à l'acquisition de BackWerk et de Pretzel Baron, d'investissements dans nos capacités de production ainsi que de la mise en oeuvre de notre stratégie de financement à long terme. Tous ces éléments créent une base solide pour notre développement avec une concentration sur notre coeur de métier et une expansion à l'international.»Grâce à la reprise de Pretzel Baron, fabricant de bretzels en plein développement aux Etats-Unis, et au remplacement d'une ligne de production chez Ditsch en Allemagne, Valora a posé les bases de l'extension de sa position de marché comme l'un des leaders mondiaux de produits de boulangerie saumurés. Dans les années à venir, l'entreprise procédera à des augmentations de ses capacités aux Etats-Unis et en Allemagne en vie de faire face à la forte demande. L'acquisition de la franchise BackWerk, initialement consolidée en novembre 2017, fait de Valora l'un des prestataires Food Service à intégration verticale leaders en Allemagne et renforce la présence internationale du groupe avec son arrivée sur le marché hollandais.Dans le cadre de la stratégie de financement annoncée, Valora a franchi deux premières étapes importantes: après l'augmentation réussie du capital à hauteur de CHF 166 millions, le groupe a réussi à placer un emprunt garanti par titres de créance d'un montant de EUR 170 millions d'une durée de cinq ans sur le marché des capitaux en janvier 2018. Les moyens ainsi générés servent notamment au refinancement de la reprise de BackWerk, au financement de l'extension prévue des capacités de production dans le domaine des produits de boulangerie saumurés en Allemagne et aux Etats-Unis ainsi qu'au refinancement des instruments du marché des capitaux arrivant à échéance en 2018. Avec cet emprunt garanti par titres de créance, Valora profite des conditions actuellement attrayantes sur le marché et de l'intérêt des investisseurs et pourra refinancer les instruments de crédit arrivant à échéance en 2018 à de bien meilleures conditions.Grâce à l'augmentation du capital, le taux de capital propre s'améliore de 6,9 points de pourcentage pour atteindre 52,4%. La dette nette s'élève à CHF 246,1 millions et, avec 1,7x EBITDA, le taux d'endettement est pratiquement équivalent à celui de l'année précédente (1,6x EBITDA). Si on intègre l'Hybrid Bond, imputé sur le capital propre et qui arrive à terme en octobre 2018, dans la dette nette, le taux d'endettement est de 2,5x EBITDA.Avec le renforcement en cours de l'équipe de direction, Valora s'assure que le groupe exploite encore mieux les opportunités qui se présenteront sur les marchés à l'avenir. Ces opportunités sont marquées par une tendance en faveur du «foodvenience» (consommation immédiate, consommation hors de chez soi), des fréquentations en hausse sur les sites les plus fréquentés, des offres plus personnalisées et une fusion entre offres numériques et physiques. Les défis restent toutefois la baisse des médias en Allemagne, les prix historiquement élevés des matières premières pour les produits laitiers et la pression à la hausse de la concurrence sur les sites les plus fréquentés.Pour l'exercice 2018, Valora table sur un résultat d'exploitation de CHF 90 millions (+/- CHF 3 millions). Après l'atteinte anticipée des objectifs intermédiaires 2018, Valora vise désormais une marge EBIT de 5% et une marge brute de 45% à moyen terme. Ces deux objectifs devraient intervenir au plus tôt en 2020.Lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 avril 2018, le Conseil d'administration proposera aux actionnaires un dividende inchangé de CHF 12,50 par action ouvrant droit à dividende. Le versement des dividendes provient intégralement des réserves de capital. Si les actionnaires acceptent la demande, les dividendes devraient être versés le 19 avril 2018.Vous trouverez tous les documents sous www.valora.com/annualreport (en anglais).Chaque jour, près de 15'000 collaborateurs s'engagent pour le réseau Valora afin d'apporter des moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Convenience et Food - proche, rapide, pratique et fraîs. Les plus de 2'800 petits points de vente de Valora se trouvent dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en France. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats kkiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.- sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite également l'une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d'une chaîne de création de valeur fortement intégrée. Valora réalise un chiffre d'affaires externe annuel de 2,6 milliards de CHF. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES.THIS DOCUMENT IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF VALORA HOLDING AG HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.Ce document contient des projections d'avenir qui sont sujettes à des incertitudes et à des risques connus et inconnus. Ces incertitudes et ces risques ainsi que d'autres facteurs peuvent avoir pour conséquence que les événements et développements futurs effectifs, y compris les résultats, la situation financière et l'évolution de Valora, diffèrent sensiblement de ceux qui ont été expressément ou implicitement cités ou supposés dans les projections d'avenir. Valora n'est nullement tenue de mettre à jour ultérieurement les projections d'avenir ou de les adapter suite à de nouvelles informations à des événements futurs ou autres. Ce document contient des projections d'avenir qui sont sujettes à des incertitudes et à des risques connus et inconnus. Ces incertitudes et ces risques ainsi que d'autres facteurs peuvent avoir pour conséquence que les événements et développements futurs effectifs, y compris les résultats, la situation financière et l'évolution de Valora, diffèrent sensiblement de ceux qui ont été expressément ou implicitement cités ou supposés dans les projections d'avenir. Valora n'est nullement tenue de mettre à jour ultérieurement les projections d'avenir ou de les adapter suite à de nouvelles informations à des événements futurs ou autres.