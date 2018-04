Varia enregistre une forte hausse du bénéfice en 2017

(actualisé avec cours de clôture)Zurich (awp) - La société immobilière Varia US Properties a enregistré en 2017 un bénéfice net qui a plus que doublé à 34,9 millions de dollars. Pour l'exercice en cours, l'entreprise table sur des recettes solides et a confirmé le dividende qu'elle prévoit de distribuer à ses actionnaires, annonce-t-elle vendredi.Pendant l'année sous revue, les recettes totales se sont inscrites à 88,2 millions de dollars, soit un bond de 36,5%, tandis que les recettes brutes, constituées des revenus locatifs, se sont établies à 65,8 millions dollars, une hausse de 68%, précise le communiqué.Les revalorisations ont contribué à hauteur de 22,4 millions dollars à l'amélioration des recettes totales. Quant à la valeur du portefeuille, elle a atteint 618 millions de dollars au 31 décembre 2017, soit une avancée de 60% par rapport à la clôture précédente. Le taux d'occupation s'est légèrement détérioré à 94,3% en 2017 contre 95,5% en 2016.Pour l'année en cours, l'entreprise zougoise active sur le marché américain a confirmé vouloir reverser un dividende de 2,50 francs par action à ses actionnaires, qui sera octroyé après l'assemblée générale de 2019. Les actionnaires de la société immobilière seront cependant privés de dividende pour l'exercice 2017.La bonne conjoncture aux Etats-Unis devrait soutenir la marche des affaires de l'entreprise en 2018. Une hausse du taux hypothécaire américain n'aura pas d'impact sur les objectifs de rendement de l'entreprise active dans le secteur des maisons familiales destinés aux ménages avec des revenus moyens à faible.Varia vise toujours un rendement de 9 à 10% par crédit hypothécaire sur toute la période de ce dernier, a indiqué le président Patrick Richard lors d'une conférence de presse.L'entreprise cotée depuis 2016 sur SIX compte par ailleurs continuer à développer son portefeuille. Une augmentation de capital n'est cependant pas à l'ordre du jour.La réforme fiscale américaine aura en outre un impact positive sur la société. Le taux d'imposition passera de 24-25% à 15%. La dissolution de provisions pour des impôts a en outre provoqué un effet positif sur le bénéfice à hauteur de 4,8 millions de dollars pour l'exercice précédent.Le titre a cédé 0,8% à 39,40 francs, dans un SPI en hausse marginale de 0,08%.lk/buc/jh(AWP / 13.04.2018 17h39)