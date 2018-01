Varia lève près de 64 mio CHF pour financer ses acquisitions aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Varia US Properties a levé un montant brut de 63,9 mio CHF au terme d'une augmentation de capital, a annoncé lundi la société immobilière cotée sur SIX spécialisée sur le marché américain."Varia va continuer sur la voie engagée et poursuivre le renforcement de son portefeuille immobilier aux Etats-Unis", a indiqué Patrick Richard, délégué du conseil d'administration. Selon lui, le groupe va utiliser les capitaux obtenus par l'augmentation de capital pour l'acquisition de biens immobiliers outre-Atlantique.Quelque 89,1% des droits de souscription ont été exercés au terme de l'opération le 11 janvier, correspondant à 1,6 mio de nouvelles actions. Les 196'500 titres restants ont été placés sur le marché au prix de l'offre à 35,50 CHF.Au final, Varia émettra 1,8 mio de nouvelles actions, faisant passer le capital-actions de 7,2 mio à 9 mio, a précisé la société dans un communiqué.La cotation à la Bourse suisse des nouveaux titres débutera mardi.al/buc(AWP / 15.01.2018 08h02)