Varia voit sa rentabilité progresser au premier trimestre

Zurich (awp) - Varia US Properties a enregistré une solide hausse de sa rentabilité au premier trimestre. Le spécialiste de l'immobilier actif sur le marché américain a poursuivi ses acquisitions en mobilisant l'ensemble des capitaux levés en janvier 2018, a-t-il souligné jeudi.Les revenus bruts effectifs ont totalisé 18,7 millions de dollars, un chiffre en hausse de 47,2% sur un an. Les dépenses opérationnelles ont quant à elles bondi de 51,8% à 8,5 millions. Le bénéfice opérationnel est ressorti en progression de 45,7% à 10,2 millions. Les flux de trésorerie ont atteint 5,1 millions, contre 3,4 millions un an plus tôt.Grâce aux liquidités levées lors de l'augmentation de capital réalisée en janvier, quatre nouvelles propriétés ont été acquises dans les états du Nouveau-Mexique, de l'Arizona et du Tennessee pour 81,5 millions et 1250 logements. De plus, Varia a signé un contrat pour deux biens immobilier dans l'Ohio comportant 588 logements. Lorsque ces deux dernières transactions seront finalisées, l'ensemble des financements levés aura été investi.Suite à l'accord avec Peak Capital Partners en décembre, Varia a repris la gestion des propriétés à fin mars. Le transfert des prêts est en cours et devrait être finalisé fin juin au plus tard. Cela permettra a Varia d'économiser 0,6 million par an sur les frais de gestion d'actifs et conservera 100% des profits.Le transfert en cours a une influence sur les résultats du premier trimestre, car "certaines factures n'ont pas été prises en compte en mars mais le seront en avril et en mai", précise le communiqué. Ainsi, en prenant en compte cet effet, Varia estime que les dépenses opérationnelles pour le premier trimestre se porteront à 8,8 millions, et que le bénéfice opérationnel atteindra 9,9 millions. Le flux de trésorerie net devrait s'élever à 4,8 millions.A fin mars, le portefeuille comportait 48 propriétés totalisant 8574 unités.ol/lk(AWP / 24.05.2018 08h05)