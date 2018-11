Varsovie et Copenhague d'accord sur la construction d'un gazoduc sous la Baltique

GAZPROM

Varsovie - La Pologne et le Danemark sont convenus vendredi de construire un gazoduc sous la mer Baltique, permettant à la Pologne de s'approvisionner en gaz norvégien et de réduire ainsi sa dépendance des livraisons du gaz russe.Selon le projet commun, le Baltic Pipe, d'une longueur de 900 kilomètres, permettra de pomper du gaz vers la Pologne via le territoire danois d'ici 2022, lorsque le contrat en vigueur entre Varsovie et le russe Gazprom sera venu à terme."Nous avons réussi aujourd'hui à faire un pas de géant vers la sécurité et l'indépendance du secteur énergétique polonais", a déclaré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki."Une décision d'investissement a été prise sur la construction du gazoduc Baltic Pipe qui permettra d'importer du gaz en provenance des plateformes norvégiennes via le Danemark", a-t-il ajouté, faisant référence à l'accord qui venait d'être annoncé par les gestionnaires de réseaux de gaz polonais et danois.Le polonais GAZ-SYSTEM SA et le danois Danish Energinet SOV ont annoncé vendredi avoir conclu cet accord prévoyant la mise en service de tous les éléments des nouvelles installations d'ici au 1er octobre 2022, pour une capacité de transfert annuel de 10 milliards de mètres cubes de gaz.Les deux gaziers ont ajouté que "le projet avait déjà reçu une aide financière de l'UE de 51,4 millions d'euros du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE)", mais n'ont pas révélé le coût global de l'investissement.La Pologne a signé en novembre son deuxième accord sur les livraisons, sur 24 ans, de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance des États-Unis, afin de réduire sa forte dépendance vis-à-vis de la Russie.Deux tiers du gaz consommé actuellement en Pologne sont livrés par le géant russe Gazprom, soutenu par le Kremlin.Varsovie s'intéresse aussi aux importations du GNL du Qatar.mas-sw/bp(©AFP / 30 novembre 2018 15h54)