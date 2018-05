Varsovie pourrait participer au financement de la présence militaire américaine

Varsovie - La Pologne envisagerait de participer au financement de la présence accrue des forces armées américaines sur son sol, a déclaré un haut responsable polonais à la télévision privée Polsat.M. Pawel Soloch, chef du Bureau de sécurité nationale à la présidence polonaise, a commenté dans ce sens un "document d'information" rédigé au ministère de la Défense, selon lequel la Pologne pourrait dépenser entre 1,5 et 2 milliards de dollars pour participer aux frais de stationnement d'une unité blindée américaine.Interrogé par l'AFP, le ministère de la Défense a confirmé mardi l'authenticité de la "Proposition pour une présence américaine permanente en Pologne", publiée par le portail Onet.pl.Il a précisé qu'elle avait été adressée "aux institutions gouvernementales, au Congrès et aux principaux think tanks".Ce n'est pas un "fake news", a dit M. Soloch, dont la déclaration était affichée mardi sur le site web de Polsat News.Selon lui, le document en question traduit une "action positive du ministère de la Défense, menée depuis quelque temps" et doit être considéré "comme une sorte de tract publicitaire".Cependant, il "ne débouche pour le moment sur aucune suite concrète", a-t-il précisé.Les informations parues dans les médias sur cette "proposition" a suscité dès lundi une réaction de Moscou.Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré à la presse que "l'expansion progressive des structures militaires de l'Otan en direction de nos frontières (...) ne bénéficie en aucune façon à la sécurité et à la stabilité sur le continent" et amène "à des mesures de rétorsion de la part de la Russie pour rééquilibrer la parité chaque fois violée".Il a précisé que telles décisions relevaient de la souveraineté de chaque pays, "mais les conséquences pour l'atmosphère de sécurité sur le continent sont évidentes".Selon le document publié par Onet.pl, les fonds polonais seraient utilisés pour améliorer les infrastructures destinées à accueillir les soldats américains et pouvant servir aussi à la population locale."Oui, nous sommes intéressés par une présence accrue des forces américaines dans notre pays et nous soumettons - y compris à des organisations telles que les think tanks - des options que nous pourrions offrir si de telles décisions (d'envoyer plus de troupes) étaient adoptées", a encore expliqué M. Soloch.Des éléments d'une brigade blindée américaine avaient été déployés en Pologne à titre temporaire en janvier 2017, dans le cadre des mesures destinées à rassurer les pays de la région face à la Russie. La Pologne accueille également un bataillon multinational de l'Otan sous commandement américain.(©AFP / 29 mai 2018 11h19)