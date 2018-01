Vaste opération policière contre le vol de cargaisons à Rio

Rio de Janeiro - Près de 350 policiers brésiliens ont été mobilisés jeudi à Rio de Janeiro pour arrêter les membres d'une bande criminelle spécialisée dans le vol de cargaisons de camions, l'un des principaux fléaux d'une ville en proie à une vague de violence.Avec le soutien d'un hélicoptère et de trois véhicules blindés, les agents disposaient de 25 mandats d'arrêt, mais seules 11 personnes ont été arrêtées, dont un mineur, a précisé Police Civile de Rio dans un communiqué.Lors de cette opération, qui a débuté tôt le matin et pris fin en milieu d'après midi, les policiers ont également saisi de la drogue, de l'argent en liquide et toutes sortes de marchandises volées, comme des bouteilles de whisky, des chaussures de sport ou des pneus neufs.Les autorités soulignent que le gang ciblé par l'opération est accusé de pratiquer en moyenne "trois vols de cargaison par semaine".Cette opération d'envergure, baptisée "Homme de fer", a lieu au lendemain de l'arrestation d'Herbert da Silva Pinto, considéré comme le leader d'une autre bande accusée d'attaquer des camions tous les jours lors des six derniers mois.L'enquête a révélé que des employés d'entreprises de transports étaient en contact avec les bandes criminelles pour les informer du contenu des cargaisons, a expliqué jeudi le commissaire Moyses Santana lors d'une conférence de presse.De nombreuses vidéos de vols spectaculaires de camions dans les grands axes du nord de Rio circulent régulièrement sur les réseaux sociaux et sur les télévisions brésiliennes.Abordés par des hommes lourdement armés en voiture ou à moto, les chauffeurs sont menacés et contraints de laisser le volant de leur camion à leurs assaillants.Le poids lourd est alors acheminé vers une favela, quartier populaire souvent contrôlé par des factions criminelles, où la cargaison est déchargée.Les marchandises les plus prisées par les criminels sont les objets électroniques, notamment les téléphones mobiles, revendus ensuite à la sauvette sur des marchés populaires.Selon les chiffres de l'Institut de Sécurité Publique (ISP) de l'Etat de Rio, près de 9.500 vols de cargaisons de camions ont été recensés de janvier à novembre 2017.Lors des six derniers mois, la police a mené plusieurs opérations de grande envergure pour démanteler des gangs de braqueurs ou de trafiquants de drogue avec le soutien logistique de l'armée.En juillet, le gouvernement a mobilisé 8.500 militaires pour prêter main forte à une police totalement dépassée par la flambée de violence dans la ville qui a accueilli les jeux Olympiques il y a un an et demi.L'insécurité est aggravée par la crise financière qui touche l'Etat de Rio, au bord de la faillite et dans l'incapacité de payer à temps ses fonctionnaires, y compris les policiers.(©AFP / 11 janvier 2018 19h14)