Vattenfall renoue enfin avec les bénéfices en 2017

Stockholm - Le groupe énergétique suédois Vattenfall a annoncé mercredi avoir réalisé un bénéfice net en 2017 après quatre années consécutives de pertes.Le groupe va à nouveau verser un dividende, pour un total de 2 milliards de couronnes (202 millions d'euros), une première depuis cinq ans."La situation de Vattenfall a été dramatiquement négative (...), maintenant les choses sont différentes. Nous annonçons un résultat positif et voyons l'avenir d'un jour favorable et il est temps de distribuer aux actionnaires", a expliqué à l'agence suédoise TT le directeur-général Magnus Hall.Le bénéfice net s'est élevé à 9,6 milliards de couronnes (973 millions d'euros). En 2016, le groupe avait enregistré une perte de 26,6 milliards, à cause de la cession à bas prix de ses actifs dans le charbon en Allemagne.Le chiffre d'affaires des "activités poursuivies" a reculé de 3%, à 135 milliards de couronnes."Notre stratégie centrée sur le client, axée sur la durabilité, la flexibilité et le contrôle des coûts, nous mène dans la bonne direction et génère maintenant des résultats", s'est félicité M. Hall, cité dans le rapport annuel.Vattenfall, détenu à 100% par l'État suédois, a entamé sa transition vers plus d'énergie renouvelable et prévoit des investissements dans ce secteur de 14 milliards de couronnes pour 2018-2019. La division éolien a multiplié par plus de deux son chiffre d'affaires à 2,1 milliards de couronnes.(©AFP / 07 février 2018 10h33)