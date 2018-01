Vaudoise Assurance nomme deux nouveaux responsables

Lausanne (awp) - Vaudoise Assurance a annoncé mardi les nominations de Grégoire Fracheboud et Frédéric Traimon. Le premier dirigera le département Réseaux de vente et Marketing et le second occupera la fonction de directeur du risque et prendra en charge l'activité Actuariat et Réassurance.Les deux promus remplacent respectivement Charly Haenni et Jean-Michel Waser, qui prendront leur retraite au deuxième semestre, a précisé l'assureur lausannois dans un communiqué.al/ol(AWP / 16.01.2018 08h14)