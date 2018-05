Dividende

Les actionnaires ont approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels et les comptes consolidés 2017 ainsi que l'attribution d'un dividende de CHF 12.- par action nominative B et de CHF 0,20 par action nominative A. Le paiement du dividende sera effectué à partir du 14 mai 2018.

Renforcement des capitaux propres

L'Assemblée a également donné décharge au Conseil d'administration et s'est prononcée en faveur du renforcement des capitaux propres de la Holding par attribution de CHF 39 millions aux réserves libres issues du bénéfice.

Réélections au Conseil d'administration et au Comité de rémunérations

M. Paul-André Sanglard a été réélu en qualité de Président du Conseil d'administration. Mmes Chantal Balet Emery et Eftychia Fischer et MM. Martin Albers, Javier Fernandez-Cid, Peter Kofmel et Jean-Philippe Rochat ont été réélus pour un an en qualité d'administrateurs.

Mmes Chantal Balet Emery et Eftychia Fischer ainsi que M. Jean-Philippe Rochat ont été réélus pour un an en qualité de membres du Comité de rémunérations.

Vote sur les rémunérations du Conseil d'administration et de la Direction

Les actionnaires ont approuvé le montant global de la rémunération versée aux membres du Conseil d'administration pour la période allant de l'Assemblée générale 2018 à l'Assemblée générale 2019, ainsi que le montant global maximum de la rémunération payée, promise ou accordée aux membres du Comité de direction pour l'exercice 2019.

Réélection du représentant indépendant et de l'organe de révision

Le cabinet ACTA Notaires Associés, à Morges, a été réélu en tant que représentant indépendant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire. KPMG SA, Lausanne, a également été réélu en qualité d'organe de révision et de réviseur des comptes du Groupe pour un nouveau mandat d'un an.

Le Groupe Vaudoise Assurances

Le Groupe Vaudoise Assurances, fondé en 1895, est actif dans toute la Suisse. La Vaudoise est la seule compagnie d'assurances « toutes branches » indépendante de Suisse romande et fait partie des 10 plus importants assureurs du marché suisse. Elle occupe quelque 1'500 collaborateurs dont une centaine d'apprentis. Les actions de Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (VAHN).

