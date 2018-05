Âgé de 43 ans, Jan Ellerbrock dispose d'une large expérience tant technique qu'assurancielle. Titulaire d'un Master in Industrial Engineering de l'Université de Darmstadt, il a débuté sa carrière à l'international comme chef de projet auprès d'une société de consulting de premier plan. Il a ensuite évolué durant dix ans au sein d'un leader mondial de la réassurance en qualité de responsable IT, puis de Chief Operating Officer pour des solutions d'assurances directes. Il occupe actuellement un poste dirigeant dans une société de conseil où il a la responsabilité d'accompagner des assureurs, en Suisse et Europe, dans la conception, la spécification et la mise en ?uvre d'innovations digitales.

Jan Ellerbrock rejoindra la Vaudoise dans le courant de l'été en qualité de directeur du département de Transformation digitale incluant l'organisation IT de l'entreprise. Ses principales missions seront de conduire les projets digitaux permettant de favoriser l'expérience client et l'efficacité opérationnelle de la compagnie. En sa qualité de CTO, il contribuera ainsi à l'évolution du modèle économique de la Vaudoise et sera promoteur de la culture d'innovation de l'entreprise.

« La Vaudoise est une compagnie solide et performante qui place l'humain au centre de toute démarche. Nous sommes très satisfaits de pouvoir compter sur des personnalités qui partagent nos valeurs et dotées de grandes compétences comme celles de Jan Ellerbrock pour faire progresser encore notre compagnie sur la voie du succès », commente Philippe Hebeisen, CEO.

Le Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d'assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe occupe quelque 1'500 collaborateurs, dont une centaine d'apprenants.