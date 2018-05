Vaudoise Assurances: Jan Ellerbrock rejoint le comité de direction

Lausanne (awp) - Vaudoise Assurances étoffe sa direction avec la nomination à son comité de Jan Ellerbrock. Le quadragénaire rejoindra l'assureur lausannois en qualité de directeur du département de Transformation digitale (CTO) "dans le courant de l'été", selon un communiqué diffusé mardi.Ses principales missions seront de "conduire les projets digitaux permettant de favoriser l'expérience client et l'efficacité opérationnelle de la compagnie".Titulaire d'un master en ingénierie industrielle de l'Université de Darmstadt, M. Ellerbrock a notamment officié pendant une dizaine d'années comme responsable informatique puis comme directeur des opérations auprès d'un grand groupe de réassurance. Il occupe actuellement un poste dirigeant dans une société de conseil où il est en charge de la conception et de la mise en oeuvre d'innovations digitales pour des assureurs en Suisse et en Europe.buc/al(AWP / 29.05.2018 07h55)