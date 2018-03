Vaudoise a subi un repli du bénéfice en 2017

(synthèse)Zurich (awp) - L'assureur Vaudoise a connu en 2017 un recul du bénéfice net. Le contexte économique difficile sur le marché des capitaux et des taux d'intérêt "extrêmement" bas ont marqué de leur empreinte l'exercice écoulé, indique le groupe mercredi. Les recettes ont stagné. Pour l'année en cours, les perspectives sont positives.Vaudoise a dégagé un bénéfice de 120,7 mio CHF, en recul de 3,3% sur un an, selon les indications fournies par l'assureur. Les actionnaires devront se prononcer le 7 mai sur un dividende inchangé de 0,20 CHF par nominative A et 12 CHF par nominative B.Une remise de 10% de prime aux clients Véhicules à moteur sera par ailleurs consentie pour les années 2018/19, soit un montant de 33 mio CHF. L'année dernière, l'assureur avait raboté de 20% les primes des clients RC/dommages pour 2017/18. Ces redistributions sous forme de rabais ont cours depuis 2011, avec une somme totale qui atteindra 190 mio à fin 2019.Le groupe basé à Lausanne revendique une sinistralité bien maîtrisée.Les recettes ont grappillé 0,6% à 1,09 mrd CHF. "Le chiffre d'affaires est favorisé par les revenus liés aux acquisitions, au 1er juillet 2017, de Berninvest et Vaudoise Investment Solutions", indique le directeur général (CEO) Philippe Hebeisen, cité dans le communiqué.Dans l'assurance dommages, les primes brutes encaissées sont restées stables (-0,1%) à 875,3 mio CHF. A titre de comparaison, le marché suisse a crû dans son ensemble de 0,9%.Cette performance mitigée est imputable à une baisse de 2,8% dans les branches Assurances de personnes, note Vaudoise. Une amélioration de 1,9% est constatée pour les segments Particuliers et Véhicules à moteur. Ce dernier est le plus important pour l'assureur.RATIO COMBINÉ PÉJORÉLe ratio combiné, qui définit le rapport entre les primes encaissés et les prestations fournies, a subi une légère péjoration de 0,5 point à 93,9%. En 2016, cet indicateur avait été favorisé par des dissolutions de provisions extraordinaires.Les primes brutes dans l'assurance-vie ont gonflé de 1,7% à 205,1 mio CHF, grâce aux affaires à prime unique. Les assurances à primes périodiques ont connu un regain de vigueur suite au lancement d'un nouveau produit.Du côté des placements, la performance nette s'est inscrite à 2,4%, contre 3,2% douze mois auparavant. Leur total a atteint 7,39 mrd, en progression de 1,2%.Vaudoise a renforcé ses fonds propres de 5,6% à 1,74 mrd CHF, une croissance "due à des plus-values non réalisées de nos actifs" pour un montant de 60 mio, selon le CEO. Le Test suisse de solvabilité "dépasse très largement" le niveau requis.La direction affirme que les perspectives pour l'année 2018 sont positives. Elle prévoit une croissance des portefeuilles dans l'assurance dommages. Le retour à la croissance amorcé en 2017 devrait se poursuivre, précise le communiqué.Les primes brutes ont augmenté de 2,9% sur les deux premiers mois de l'année, a expliqué M. Hebeisen en conférence de presse. La direction s'attend à une croissance du portefeuille de l'assurance dommages, malgré un ralentissement prévu au deuxième semestre.Dans l'assurance-vie, une baisse de 1,6% est constatée à fin février, une tendance normale en début d'année, a rassuré le CEO. Pour l'année dans son ensemble, la croissance devrait demeurer stable en comparaison annuelle, vers 1,7%.M. Hebeisen a par ailleurs confirmé les objectifs 2018-2020. La croissance dans l'assurance dommages devrait être supérieure au marché et le ratio combiné dans la moyenne. L'assureur table sur une croissance de plus de 5% en Suisse alémanique, contre 4% en 2017.Pour Vontobel, ces résultats correspondent aux attentes. L'analyste Stefan Schürmann souligne toutefois que le rendement des fonds propres, de 7,1% à fin 2017, se trouve dans le bas de la fourchette des objectifs.Vers midi, le titre Vaudoise perdait 0,8% à 516 CHF, dans un SPI en recul de 0,92%.fr/jh(AWP / 28.03.2018 12h30)