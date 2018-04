Véhicule-bélier à Toronto: 9 morts et 16 blessés (police)

Neuf personnes ont été tuées et seize autres blessées lundi à Toronto par une fourgonnette lancée à pleine vitesse sur un trottoir, a indiqué la police de la plus grande ville canadienne."Nous pouvons confirmer que neuf personnes sont mortes et seize ont été blessées", a déclaré en conférence de presse le chef adjoint de la police de Toronto, Peter Yuen. Le conducteur du véhicule-bélier a été arrêté, a-t-il ajouté, sans préciser son mobile."L'enquête va être complexe", a-t-il averti, alors qu'il n'a toujours pas été déterminé officiellement s'il s'agissait d'un acte délibéré ou d'un accident.La police avait indiqué plus tôt que ces collisions en série avaient débuté à 13H27 locales (17H27 GMT).Les photos et vidéos de l'interpellation montrent un homme agressif, faisant face à un policier avec ce qui semble être un pistolet, à côté d'une camionnette blanche dont l'avant de la carrosserie est défoncé. L'homme relâche ensuite ce qu'il tient en main puis est maîtrisé et menotté sur le capot de la voiture de police, avant d'être emmené.Cette partie de la capitale économique canadienne, au nord du centre-ville, "va être fermée pour plusieurs jours (car) l'enquête va être longue avec plusieurs témoins à entendre et beaucoup d'images de caméras de surveillance à regarder", a remarqué Peter Yuen."C'est un évènement très grave", a déclaré Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique, soulignant toutefois qu'à "ce stade, aucune conclusion ne peut être tirée.(©AFP / 23 avril 2018 23h16)