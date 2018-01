Veillée d'armes à Porto Alegre avant le jugement de Lula

Les partisans de Lula ont commencé mardi à manifester à Porto Alegre en faveur de l'ex-président brésilien Lula qui devrait prendre la tête d'un cortège en soirée, à la veille d'un jugement en appel menaçant sa candidature à la présidentielle.Condamné à près de dix ans de prison pour corruption et blanchiment, Luiz Inacio Lula da Silva est suspendu à la décision de trois juges de la Cour d'appel de cette ville du sud du Brésil, où affluent depuis la fin de la semaine dernière des centaines de partisans de l'icône de la gauche.La décision des magistrats pourrait compromettre sa candidature à la présidentielle d'octobre, pour laquelle les sondages le donnent grand favori.Pour les militants pro-Lula, une élection sans l'ex-ouvrier métallurgiste serait "frauduleuse".Les autorités de l'Etat de Rio Grande do Sul, dont Porto Alegre est la capitale, ont annoncé un dispositif spécial de sécurité, avec le soutien d'hélicoptères et d'importantes forces de maintien de l'ordre."J'irai à Porto Alegre pour honorer la solidarité du peuple qui manifeste là-bas", a annoncé tard lundi depuis sa base de Sao Paulo (sud-est) Lula, qui doit prendre la tête d'une manifestation en sa faveur en fin de journée.Auparavant, un rassemblement de femmes en faveur de sa candidature, qui devait avoir lieu dans la matinée dans un auditorium de l'Assemblée législative de Porto Alegre, a été transféré à l'extérieur du bâtiment en raison d'une coupure d'électricité dans le quartier.Le service de presse de l'Assemblée législative a indiqué à l'AFP ignorer la raison de cette coupure."Nous ne savons pas si cette panne n'est pas une nouvelle provocation (...), un boycott politique", a dénoncé la députée Maria do Rosario, citée par le journal économique Valor.Après être restées plusieurs minutes dans l'obscurité, les militantes sont sorties dans la rue et les discours ont eu lieu avec plusieurs heures de retard, sur un podium de fortune, a constaté un photographe de l'AFP."Nous sommes ici pour faire acte de résistance démocratique", a affirmé à la mi-journée Dilma Rousseff, qui avait succédé à Lula à la présidence en 2011 avant d'être destituée par le Parlement en 2016 pour maquillage des comptes publics."Auparavant, nous résistions contre la dictature militaire, maintenant, il s'agit de la résistance à un coup d'État parlementaire", a scandé cette ex-guérillera torturée lors de la dictature (1964-1985)."Quoi qu'il arrive, nous allons continuer à soutenir Lula", a-t-elle ajouté.La semaine dernière, Mme Rousseff avait affirmé à l'AFP que le Brésil serait "ingouvernable" si Lula était empêché de se présenter."La condamnation est injuste, Lula est innocent et ils veulent retirer au peuple son droit de voter pour lui", a lancé plus tôt Gleisi Hoffmann, présidente du Parti des Travailleurs (PT), fondé par Lula dans les années 80.Depuis la fin de la semaine dernière, des dizaines d'autocars ont commencé à affluer à Porto Alegre, transportant des militants du PT et d'autres organisations de gauche.Les militants de gauche feront face à des manifestants anti-Lula qui pourraient être nombreux eux aussi: ils ont émaillé les apparitions publiques de l'ex-président des cris de "voleur" et de "Prison pour Lula".Anxieux face au risque d'affrontements, le maire de la ville avait demandé la soutien de l'armée pour ce procès qui est suivi par quelque 300 journalistes -- brésiliens et étrangers.Mercredi, Lula devrait suivre le jugement depuis Sao Paulo. "Je vais attendre tranquillement le résultat", a-t-il dit, affirmant une nouvelle fois qu'"il n'y a aucune preuve" contre lui.Lula -- le plus populaire des présidents brésiliens mais qui est aussi détesté par une partie de la population -- a été accusé d'avoir reçu un triplex en échange de son intervention dans l'attribution de marchés publics du groupe public Petrobras lors de sa présidence (2003-2010).Il a été condamné en première instance à neuf ans et demi de prison pour corruption et blanchiment par le juge Sergio Moro et a été laissé en liberté le temps de son procès en appel.(©AFP / 23 janvier 2018 16h49)