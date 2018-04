Vélopartage: Mobike, numéro un mondial, valorisé 2,8 milliards d'euros

Le numéro un mondial du vélopartage, le chinois Mobike, a été racheté par son compatriote Meituan, a-t-il annoncé mercredi, une opération qui le valorise 2,8 milliards d'euros, selon des médias.Meituan, principale application chinoise d'achats groupés et de services de proximité, a signé un accord de rachat de Mobike, a annoncé ce dernier dans un communiqué.Avec son grand concurrent Ofo, Mobike, société fondée à Shanghai en 2015, est l'un des pionniers du vélopartage en Chine, où ses bicyclettes au logo orange sont omniprésentes dans les rues des grandes métropoles. A l'aide de leur téléphone portable, les utilisateurs peuvent déverrouiller un vélo n'importe où et le déposer où bon leur semble après leur trajet, pour une somme modique.Mobike revendique plus de 200 millions d'utilisateurs et 30 millions de trajets par jour. Le groupe s'est développé dans une quinzaine de pays où ses vélos sont disponibles dans quelque 200 villes, selon le communiqué.Les deux groupes n'ont pas révélé le montant de l'acquisition, mais selon l'agence de presse Bloomberg, Meituan reprendrait les actifs pour 2,2 milliards d'euros et assumerait pour près de 600 millions d'euros de dette.L'opération est la dernière salve en date que se livrent par procuration les deux géants de l'internet chinois, Tencent, qui soutient Meituan, et Alibaba, entré au capital d'Ofo, l'application aux vélos jaunes.Alibaba a avancé un pion cette semaine en annonçant lundi l'acquisition du numéro un chinois de la livraison de plats à domicile, ele.me. Cette société, directement concurrente de Meituan, se retrouve ainsi valorisée 7,7 milliards d'euros.Tencent et Alibaba s'affrontent principalement autour de leurs plateformes de paiements électroniques, respectivement WeChat Pay et Alipay, omniprésentes en Chine.La transaction "est tout à fait positive pour Meituan, qui couvre désormais entièrement tous les aspects des services de proximité", a déclaré à Bloomberg l'expert Zhou Xin, du cabinet de consultants Jkinvest Bigdata.Meituan envisage de s'introduire en Bourse à Hong Kong, peut-être dès cette année, visant une valorisation potentielle de près de 50 milliards d'euros, selon Bloomberg.(©AFP / 04 avril 2018 12h35)