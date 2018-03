Vendeur sénégalais décédé en Espagne: Dakar proteste auprès de Madrid

Le Sénégal a protesté auprès de l'Espagne et exigé d'elle une protection des Sénégalais dans ce pays, au lendemain de la mort aux circonstances controversées d'un vendeur à la sauvette sénégalais à Madrid, a déclaré vendredi le chef de la diplomatie sénégalaise."Le gouvernement du Sénégal condamne ces violences" ayant abouti au décès du Sénégalais. "J'ai convoqué immédiatement l'ambassadeur d'Espagne (à Dakar) pour lui transmettre une note verbale de protestation", a déclaré le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Sidiki Kaba, sur la radio privée RFM.La date de la convocation n'a pas été précisée.Le Sénégal assure la protection des étrangers sur son territoire et l'Espagne doit en faire de même pour les Sénégalais sur son sol, a indiqué M. Kaba, avocat de profession et ancien responsable de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH).Dakar "demande une enquête indépendante" sur ce décès. "Le gouvernement espagnol doit prendre les dispositions pour clarifier les circonstances" de la mort de Mame Mbaye Ndiaye, un Sénégalais de 35 ans, habituellement vendeur à la sauvette sur la place de la Puerta del Sol, la plus célèbre de Madrid.Jeudi en fin d'après-midi, Mbaye avait été chassé de la place par une intervention de la police et avait fui, vraisemblablement avec son lourd ballot, jusqu'à la rue de l'Ours distante d'un km.Il s'y est effondré, victime d'une crise cardiaque. Les secours ont reçu un appel à 16h52, car il était pris de convulsions.Quelques heures après le décès, des dizaines de protestataires avaient lancé des pierres, de gros pavés et des bouteilles sur un camion de pompiers et les nombreux policiers nationaux déployés.L'Espagne, 46,5 millions d'habitants, compte environ 10% d'étrangers, dont seulement 64.000 Sénégalais.(©AFP / 16 mars 2018 20h58)