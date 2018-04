Vendre des HLM à leurs occupants: le débat va être ouvert à Paris

La vente de logements HLM que permet le projet de loi Elan sera en débat cette semaine en Conseil de Paris, et les élus macronistes proposeront de l'appliquer dans la capitale, une initiative dénoncée lundi par l'exécutif d'Anne Hidalgo (PS).La proposition d'un "plan quinquennal" qui permettrait la vente chaque année de 1% du parc social de la Ville sera soumise au Conseil de Paris qui se tient de mercredi à vendredi.La vente d'un logement permettrait "la construction de trois logements", selon ce voeu commun présenté par les deux groupes rassemblant les élus macronistes parisiens, ex-LR et ex-PS, qui note que le m2 à Paris est de 9.330 euros, faisant de Paris la 3e ville la plus chère du monde."Toutes les communes s'y mettent, on ne voit pas pourquoi Paris resterait à l'écart", a justifié devant la presse Jérôme Dubus, porte-parole du groupe PPCI (pro-Macron ex-LR), en dénonçant une "position idéologique" des exécutifs de gauche sous Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo.Pour Ian Brossat, adjoint PCF au logement auprès de la maire PS, ce voeu relève de l'"aberration totale". "Un logement social qu'on vend est un logement que l'on livre à la spéculation", a-t-il dit à l'AFP.Selon M. Brossat, ces ventes provoqueraient des risques de dégradation, les nouveaux propriétaires de condition modeste se retrouvant sans moyens d'effectuer l'entretien de l'immeuble.La proposition n'est pas nouvelle, souligne l'élu, selon qui "c'est la politique des années 1960 consistant à construire des ghettos" en banlieue où seraient relégués les HLM.Le voeu, qui a peu de chances de passer, a le mérite d'ouvrir un "vrai débat qui renvoie à deux conceptions de Paris", a-t-il souligné.Le conseil de Paris doit débattre jeudi d'une enquête sur le logement et les classes moyennes à Paris.Paris produit quelque 7.500 logements sociaux par an.Le projet de loi Elan (Évolution du logement, aménagement et numérique) a notamment pour objectif de réorganiser le secteur HLM, en facilitant parmi d'autres mesures la vente de logements HLM.(©AFP / 30 avril 2018 15h05)