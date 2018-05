Venezuela: 1er déplacement du Cubain Diaz-Canel chez son allié Maduro

Le nouveau président cubain Miguel Diaz-Canel est arrivé mercredi à Caracas, où il doit rencontrer son allié Nicolas Maduro pour son premier déplacement officiel depuis son arrivée au pouvoir mi-avril."Je suis très content d'être au Venezuela. Vive la révolution bolivarienne et vive le président Maduro!", a déclaré Miguel Diaz-Canel à sa descente d'avion."Toutes mes félicitations pour le succès massif" à la présidentielle, a-t-il ajouté à propos de la réélection controversée de Nicolas Maduro.Le scrutin, dénoncé par une grande partie de la communauté internationale et boycotté par l'opposition qui dénonçait une "supercherie", a été remporté par le dirigeant socialiste avec 68% des voix contre 21,2% à son principal adversaire Henri Falcon. Ce dernier a dénoncé un vote sans "légitimité" et réclamé une nouvelle élection avant la fin de l'année.Une réunion entre les deux chefs d'Etat est prévu au palais présidentiel de Miraflores ainsi qu'une visite de la tombe d'Hugo Chavez, président de 1999 à son décès en 2013.Miguel Diaz-Canel doit également rendre hommage à la dépouille du leader de l'indépendance Simon Bolivar (1783-1830).Le président cubain a dit apporter "un message fraternel et solidaire du général Raul Castro, premier secrétaire du Parti communiste de Cuba, et du peuple cubain".Miguel Diaz-Canel a succédé le 19 avril aux frères Fidel et Raul Castro qui ont régné presque 60 ans sur l'île caribéenne. Il s'est engagé à "poursuivre la révolution cubaine dans un moment historique crucial", mais aussi à "perfectionner le socialisme", alors que Raul Castro restera secrétaire général du puissant Parti communiste de Cuba (PCC) jusqu'en 2021.Maduro avait rendu visite au président cubain à La Havane, dès le lendemain de son investiture.Cuba et le Venezuela se sont rapprochés sous le gouvernement d'Hugo Chavez, qui cultivait une relation étroite avec Fidel Castro. Caracas fournit du pétrole à l'île communiste, tandis que Cuba envoie des médecins au Venezuela.(©AFP / 30 mai 2018 17h41)