Venezuela: 3 milliards d'intentions d'achat de Petro

Le gouvernement vénézuélien a annoncé mardi que les intentions d'achat de Petro, la monnaie viuelle d'état, s'élevaient désormais à trois milliards de dollars."Il y a déjà près de trois milliards de dollars en intention d'achat de Petro, à la fois en intention directe et en intention d'échange", a déclaré le vice-président Tareck El Aissami, dans un discours diffusé par la chaîne de télévision gouvernementale VTV.M. El Aissami n'a toutefois pas précisé le nombre de Petro négociés jusqu'à présent, ni leur prix unitaire.Le 21 février le gouvernement vénézuélien a démarré une prévente privée de 38,4 millions de Petros, sur une émission totale de 100 millions de petros, qui doit durer jusqu'au 19 mars.Le gouvernement a fixé son "prix de vente de référence" à 60 dollars, soit l'équivalent de la valeur du baril de pétrole brut vénézuélien, en précisant qu'il pourrait changer selon les fluctuations du marché.L'économiste César Aristimuño, président de l'entreprise Aristimuño Herrera & Asociados, a indiqué à l'AFP que le prix de prévente se situe entre 20 et 30 dollars.Le 20 mars, une offre publique de 44 millions de Petros supplémentaires sera lancée, et l'Etat vénézuélien se réservera le reste, 17,6 millions.M. El Aissami a également rapporté que le Président Nicolas Maduro a autorisé des mécanismes pour que, une fois l'offre publique commencée, le secteur privé puisse importer des Petros.Le Venezuela a décidé de lancer sa monnaie virtuelle en raison de ses problèmes de liquidités, aggravés par les sanctions financières qui lui sont imposées par les Etats-Unis, hostiles à la politique du président socialiste Maduro.Les entreprises, dont l'activité s'est réduite de 70% au cours de la dernière décennie, sera en mesure de faire des opérations d'"achat et de vente de matières premières, de paiement des services et de développement technologique, grâce à notre monnaie virtuelle", a déclaré El Aissami.Les analystes doutent de l'impact d'une monnaie virtuelle émise par un gouvernement qui mène une économie avec de forts déséquilibres: dépenses publiques élevées, hyperinflation qui pourrait atteindre jusqu'à 13.000% en 2018 selon le FMI, et une monnaie qui se déprécie rapidement.(©AFP / 07 mars 2018 07h38)