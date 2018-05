Venezuela: PDVSA rejette la saisie de ses actifs par ConocoPhillips

CONOCOPHILLIPS

Caracas - L'entreprise pétrolière d'Etat vénézuélienne PDVSA a rejeté jeudi la saisie de ses actifs dans les Caraïbes par le groupe américain ConocoPhillips qui a récemment obtenu une indemnisation de 2 milliards de dollars devant la justice internationale."PDVSA rejette fortement les actions menées par l'entreprise américaine ConocoPhillips de saisir des actifs du groupe public pétrolier dans les Caraïbes", selon un communiqué du ministère du Pétrole.Le 25 avril, ConocoPhillips a indiqué avoir obtenu gain de cause contre PDVSA grâce à un jugement du tribunal de la Chambre de commerce internationale (CCI) condamnant l'entreprise vénézuélienne à lui verser quelque 2 milliards de dollars.Le conflit remonte à l'expropriation par les autorités vénézuéliennes en 2007 des participations que ConocoPhillips possédait dans deux champs pétroliers au Venezuela."Les dommages accordés par l'organe d'arbitrage de la CCI sont définitifs et lient toutes les parties. ConocoPhillips demandera l'application du jugement et exigera le paiement des dédommagements en utilisant toutes les ressources de la loi", avait alors souligné le groupe américain dans un communiqué.Une source au sein de ConocoPhillips a confirmé à l'AFP la saisie de quatre actifs dans les Caraïbes, sans plus de précisions.Selon les médias vénézuéliens, les actifs se trouvent sur les îles de Curaçao, Bonaire et Saint-Eustache.PDVSA a été déclaré en défaut partiel sur le paiement de sa dette l'an dernier malgré les immenses ressources pétrolières du Venezuela et se retrouve mêlé à de nombreuses affaires de corruption.Plusieurs autres compagnies pétrolières, dont ExxonMobil, ont engagé des poursuites contre PDVSA en raison des nationalisations et expropriations dont elles ont été les cibles.erc-axm-tup/ka/LyS(©AFP / 10 mai 2018 19h17)