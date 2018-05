Venezuela: Washington dénonce une élection illégitime

Washington - Les Etats-Unis ont vivement dénoncé dimanche l'absence totale de "légitimité" du scrutin présidentiel au Venezuela où Nicolas Maduro vise la réélection lors d'un scrutin boycotté par l'opposition."Les élections truquées ne changent rien. Il faut que le peuple vénézuélien gouverne ce pays... une nation qui a tant à offrir au monde", a tweeté le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo."Les soi-disant élections qui ont lieu aujourd'hui au Venezuela ne sont pas légitimes", avait indiqué plus tôt sa porte-parole Heather Nauert."Les Etats-Unis sont aux côtés des pays démocratiques à travers le monde qui soutiennent les Vénézuéliens et leur droit à élire leurs représentants lors d'élections libres et équitables", a-t-elle ajouté.Washington avait appelé, en vain, le président vénézuélien à suspendre ce scrutin.Le Trésor américain a par ailleurs annoncé avoir pris des sanctions contre une vingtaine d'entreprises, dont 16 basées au Venezuela, et contre trois individus dont un ancien directeur du service vénézuélien des renseignements financiers.Quelque 20 millions d'électeurs sont appelés à participer à ce scrutin anticipée dont Nicolas Maduro est le grand favori, bien que 75% des Vénézuéliens désapprouvent sa gestion, lassés par les pénuries de nourriture, de médicaments, ou d'électricité, conjuguées à la hausse de l'insécurité.(©AFP / 20 mai 2018 20h12)