Venezuela/corruption: plainte en Suisse du groupe pétrolier d'Etat PDVSA

Genève - La justice genevoise a ouvert une procédure pénale pour corruption contre des représentants d'une société de trading basée à Genève, suite à une plainte du groupe pétrolier public vénézuélien PDVSA, a-t-on appris mercredi.Ces derniers mois, les autorités vénézuéliennes ont lancé une vaste opération anticorruption au sein de PDVSA, qui assure 96% des revenus du pays.En Suisse, "le Ministère public (procureur genevois) confirme avoir ouvert une procédure pénale contre certains des animateurs d'une société de trading basée à Genève et soupçonnés de corruption d'agents publics étrangers et blanchiment d'argent", a indiqué à l'AFP la justice genevoise, confirmant des informations de médias suisses."En raison de l'instruction en cours, le Ministère public ne fait pas d'autres commentaires", indique-t-il.Les autorités judiciaires genevoises précisent toutefois que "cette procédure a été ouverte à la suite d'une plainte pénale de PDVSA", déposée le 13 février.D'après l'agence de presse suisse ATS, la plainte visait la société panaméenne Helsinge, qui dispose d'une succursale à Genève. Deux personnes ont été arrêtées, selon l'ATS.Le Venezuela, pays qui renferme d'importantes réserves pétrolières, a sombré dans un véritable naufrage économique avec la chute des cours du brut, qui se traduit par de graves pénuries des aliments et médicaments, ainsi qu'une inflation vertigineuse.En récession depuis 2014, le pays accumule une dette extérieure estimée autour de 150 milliards de dollars, dont 30% correspondent à son fleuron pétrolier PDVSA.(©AFP / 14 mars 2018 17h02)