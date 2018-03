Venezuela: des dizaines de morts et de blessés lors d'une mutinerie

Une mutinerie dans une prison de la ville vénézuélienne de Valence (nord) a fait des dizaines de morts et de blessés mercredi, a indiqué une ONG qui défend les droits des détenus.Une source du ministère des Affaires pénitentiaires, interrogée par l'AFP, a affirmé ne pas avoir connaissance d'un tel drame.Selon Carlos Nieto, le directeur de l'ONG Une fenêtre sur la liberté, 78 personnes sont mortes dans cette mutinerie. "Certains sont morts brûlés et d'autres par asphyxie", a-t-il déclaré à l'AFP.L'incident s'est produit tôt mercredi matin lors d'une tentative d'évasion. Les détenus auraient mis le feu à des matelas et se seraient emparés de l'arme d'un gardien, selon la même source."Deux femmes qui rendaient visite à des détenus figurent parmi les morts", a ajouté M. Nieto qui a cependant précisé ne pas détenir les informations de source officielle.(©AFP / 29 mars 2018 04h39)