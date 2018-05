Venezuela: mutinerie "pacifique" d'opposants détenus

TWITTER

Caracas - Des figures de l'opposition vénézuélienne participent depuis mercredi soir à une mutinerie "pacifique" dans le centre de détention des services de renseignement pour demander la libération des prisonniers, ont-ils affirmé dans des vidéos diffusées sur internet."Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques. Aucun Vénézuélien ne doit être enfermé à cause de ses opinions et encore moins s'il bénéficie d'un ordre de libération" de la justice, demandent ces détenus dans une lettre ouverte publiée sur internet.Cet incident intervient à trois jours du scrutin présidentiel de dimanche, où le président socialiste Nicolas Maduro cherche à être réélu.Pour expliquer leurs revendications, ils précisent dans ce courrier que 256 prisonniers se trouvent dans ce bâtiment appelé "El Helicoide" à cause de sa forme. Dix d'entre eux ont obtenu un ordre de remise en liberté, 43 doivent être transférés, trois sont sans jugement et quatre sont mineurs.Sur ces images, publiées notamment sur Twitter par Daniel Ceballos, ex-édile de San Cristobal, dans l'Etat de Tachira, ils affirment avoir pris le "contrôle" de ce centre de détention du Sebin (renseignements vénézuéliens).On y voit des hommes ouvrir leurs cellules, casser les ampoules dans les couloirs avec des bâtons, tandis que d'autres scandent "liberté".On pouvait également apercevoir l'Américain Joshua Anthony Holt, en détention depuis 2016 car accusé d'organiser des groupes armés pour déstabiliser le président Nicolas Maduro. M. Holt dément ces accusations."Je m'adresse au peuple américain. J'ai besoin de votre aide pour me sortir d'ici (...) Voilà deux ans que j'implore mon gouvernement. Ils disent être mobilisés mais je suis toujours là. Et à présent ma vie est menacée", a déclaré Joshua Holt dans une autre vidéo.Le chargé d'affaires américain Todd Robinson s'est rendu mercredi au ministère vénézuélien des Affaires étrangères pour demander des informations sur l'Américain, sans obtenir de réponse, a-t-il rapporté."Nous avons toujours de graves inquiétudes au sujet de la sécurité et du bien-être des citoyens américains détenus sur place. Le gouvernement vénézuélien est responsable de la sécurité des détenus dans son système pénitentiaire, y compris des ressortissants américains", a réagi jeudi la porte-parole de la diplomatie américaine Heather Nauert à Washington.Elle a souligné que les Etats-Unis avaient demandé, dès avant les événements de mercredi, "la libération de M. Holt pour raisons humanitaires".De son côté, le procureur général Tarek William Saab, perçu comme proche du pouvoir, a assuré que tout était calme. "La tranquillité règne, ils (les prisonniers) sont dans leurs cellules respectives", a-t-il déclaré mercredi soir sur CNN en espagnol.A l'extérieur de l'Helicoide, les familles des détenus attendaient des nouvelles de leurs proches tandis que les forces de l'ordre étaient en train de se déployer, selon Jorge Fernandez, le père de Vilca Fernandez, un étudiant détenu depuis 2016.bur-mis/fff/elm(©AFP / 17 mai 2018 21h41)