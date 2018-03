Venir à Pékin était un "devoir solennel" (Kim cité par KCNA)

Séoul - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré au président chinois Xi Jinping que c'était son "devoir solennel" que Pékin soit la destination de son premier voyage à l'étranger depuis qu'il est au pouvoir, a rapporté mercredi l'agence KCNA."Il n'y a aucun doute que ma première visite à l'étranger (devait être) pour la capitale chinoise", a dit M. Kim à Pékin lors d'un banquet offert par M. Xi, a indiqué l'agence de presse officielle nord-coréenne."C'est mon devoir solennel, étant quelqu'un qui doit chérir et poursuivre les relations RPDC-RPC à travers les générations", a déclaré selon l'agence M. Kim, utilisant les acronymes des noms officiels des deux pays, la République populaire démocratique de Corée et la République populaire de Chine.Sa déclaration intervient alors que les relations entre les deux pays s'étaient tendues au cours des dernières années.KCNA a indiqué que la visite de M. Kim avait eu lieu de dimanche à mercredi, impliquant que le train blindé du dirigeant nord-coréen était entré en Chine au cours du week-end et avait retraversé la frontière vers la Corée du Nord tôt mercredi après avoir quitté Pékin mardi après-midi.M. Kim était accompagné par son épouse Ri Sol Ju et par plusieurs responsables et dignitaires nord-coréens, a indiqué KCNA, sans mentionner sa soeur Kim Yo Jong.Celle-ci avait été son envoyée spéciale lors des jeux Olympiques d'hiver en février en Corée du Sud, qui ont donné lieu à une spectaculaire activité diplomatique dans la péninsule coréenne et à l'étranger.(©AFP / 28 mars 2018 01h07)