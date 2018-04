Ventes à +7,8% au 1T pour Akka Technologies grâce à l'international

AKKA TECHNOLOGIES

Paris - Le groupe français d'ingénierie et de conseil Akka Technologies a publié jeudi une hausse de 7,8% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 353,9 millions d'euros, grâce notamment à ses activités à l'international.Akka Technologies, qui a confirmé son intention de doubler de taille d'ici à 2022, affiche une croissance de ses ventes en France de 8,9% à 158 millions d'euros, et de 7,2% en Allemagne à 118,6 millions.Ses activités dans les autres pays ne sont pas en reste avec une augmentation de 6,7% de son chiffres d'affaires à 77,3 millions d'euros (+11%, à périmètre, taux de change et jours ouvrés constants).Il s'agit du treizième trimestre consécutif de croissance organique pour le groupe qui veut "doubler de taille à horizon 2022".Akka Technologies compte atteindre à cette échéance un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros contre 1,33 milliard en 2017 et un résultat opérationnel de 250 millions d'euros, confirmant des objectifs annoncés fin février."Akka connaît un excellent début d'année 2018. La dynamique initiée en 2017 (...) est portée par le gain de nouveaux référencements et de projets structurants dans le digital, notamment dans le développement de systèmes autonomes pour des constructeurs de premier rang dans l'automobile, l'aéronautique et le ferroviaire", se félicite le groupe dans un communiqué.Le groupe avait annoncé le mois dernier avoir noué un partenariat avec l'entreprise chinoise ICONIQ et Microsoft "pour développer une voiture autonome", projet dans lequel Akka apportera son expertise en matière de systèmes avancés d'assistance au conducteur.pid/tq/pb(©AFP / 26 avril 2018 16h42)