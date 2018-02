Ventes de champagne: chiffre d'affaires "record" de 4,9 milliards d'euros en 2017

Les expéditions de champagne, portées par les exportations hors de l'Union européenne alors que le marché français recule nettement, ont représenté un chiffre d'affaires global de 4,9 milliards d'euros en 2017, un nouveau "record" pour la filière, a annoncé lundi l'interprofession champenoise."Grâce à l'exportation et à la valorisation de ses cuvées, la Champagne réalise le chiffre d'affaires record de 4,9 milliards d'euros" en 2017, a déclaré Jean-Marie Barillère, co-président du Comité Champagne et président de l'Union des maisons de champagne.Le précédent record date de 2016, avec 4,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, identique à celui de 2015.Les ventes totales se sont élevées à 307,3 millions de bouteilles, soit une augmentation de 0,4% par rapport à 2016, a indiqué l'institution dans un communiqué.Le marché français affiche un recul de 2,5% avec 153,6 millions de cols expédiés, "une baisse plus forte qu'attendu en raison d'un mois de décembre décevant", a déclaré Maxime Toubart, également co-président du Comité Champagne, à la tête du Syndicat général des vignerons.En décembre, période de fêtes d'ordinaire propice à ce vin, environ 23 millions de bouteilles se sont écoulées en France, un effondrement de 9% par rapport à la même période en 2016.A l’inverse, "les relais de croissance se confirment hors de l'Union européenne, en baisse de 1,3%, puisque les pays tiers dépassent désormais cette zone et enregistrent une progression de près de 9% pour atteindre 77 millions de bouteilles", a indiqué le Comité Champagne, soulignant l'accélération du grand export.L'exportation, en hausse de 3,5%, consolide le poids de ces nouveaux relais pour les acteurs viticoles, en particulier pour les maisons de champagne et les coopératives qui ont réalisé des expéditions globales en hausse en 2017, respectivement de 1,4% et 1,1%, selon cette même source.Les détails de ces résultats par pays seront publiés mi-mars.(©AFP / 12 février 2018 19h39)