Ventes et bénéfice en hausse pour Lem sur l'exercice 2017/18

Zurich (awp) - Lem a accéléré sa croissance durant l'exercice 2017/18, clos fin mars. Affichant des ventes en hausse, le fabricant fribourgeois de composants pour la mesure des paramètres électriques a vu son bénéfice net bondir en l'espace d'un an de 19,6%, à 53,3 millions de francs.Le chiffre d'affaires s'est pour sa part hissé à 301,2 millions de francs, soit 13,9% de plus que durant l'exercice précédent, précise mercredi l'entreprise aux racines genevoise établie à Fribourg. A taux de change constants, la progression des ventes s'est inscrite à 13,2%.Le résultat d'exploitation a augmenté de 10,7%, à 61,7 millions de francs. La performance d'ensemble s'est révélée légèrement supérieure aux attentes des analystes. Sondés par AWP, les experts avaient en moyenne anticipé un chiffre d'affaires de 298,8 millions, un bénéfice net de 48,7 millions et un résultat d'exploitation de 61 millions.Evoquant l'exercice en cours, la direction de l'entreprise se veut optimiste, tablant sur une évolution "fructueuse" de ses affaires. L'actuel élan économique devrait soutenir les activités du segment industrie, tout comme le développement des véhicules électriques. Cette dernière évolution devrait plus que compenser le ralentissement du côté des voitures conventionnelles.vj/tn(AWP / 23.05.2018 08h01)