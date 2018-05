Ventes et bénéfice en hausse pour Lem sur l'exercice 2017/18

(détails de la performance ajoutés)Zurich (awp) - Lem a accéléré sa croissance durant l'exercice 2017/18, clos fin mars. Alors que les ventes ont affiché leur plus vive croissance depuis six ans et franchi le cap des 300 millions de francs, le fabricant fribourgeois de composants pour la mesure des paramètres électriques a vu son bénéfice net bondir en l'espace d'un an de 19,6%, à 53,3 millions de francs.Le chiffre d'affaires s'est pour sa part hissé à 301,2 millions de francs, soit 13,9% de plus que durant l'exercice précédent, précise mercredi l'entreprise aux racines genevoise établie à Fribourg. A taux de change constants, la progression des ventes s'est inscrite à 13,2%. Atteignant un niveau inédit, les entrées de commandes se sont étoffées de 17,9% à 319,7 millions.Le résultat d'exploitation a augmenté de 10,7%, à 61,7 millions de francs, mais la marge correspondante s'est quelque peu tassée, passant d'un exercice à l'autre de 21,1 à 20,5%. Considérées dans leur ensemble, les charges ont aussi augmenté, reflet notamment de l'envol de 35,2% des dépenses de recherche et développement à 21,7 millions.La performance d'ensemble s'est révélée légèrement supérieure aux attentes des analystes. Sondés par AWP, les experts avaient en moyenne anticipé un chiffre d'affaires de 298,8 millions de francs, un bénéfice net de 48,7 millions et un résultat d'exploitation de 61 millions.Vive croissance en Asie"Les conditions économiques restées favorables tout au long de l'année ont généré des commandes record. Les tendances à l'automatisation, aux énergies renouvelables et à l'électromobilité ont plus particulièrement stimulé la croissance de Lem", a déclaré son directeur général Frank Rehfeld, cité dans le communiqué. Pour mémoire, l'Allemand a succédé le 1er avril dernier à François Gabella, lequel sera proposé comme nouvel administrateur du groupe lors de l'assemblée générale du 28 juin prochain.Dans le détail des activités du groupe, dont le principal site de production se trouve à Plan-les-Ouates (GE), le segment Industrie a vu ses ventes augmenter de 13%, à 242,2 millions de francs, et ses commandes de 16,6%, à 256,1 millions. A taux de change constants, la hausse des revenus s'est fixée à 11,9%.Tous les produits et la majorité des régions ont bénéficié de la conjoncture favorable, à commencer par la Chine, l'empire du Milieu présentant une hausse du chiffre d'affaires de 18% et portant sa part au total des ventes du groupe à 31%. L'Europe a également enregistré une vigoureuse croissance, de 16%, alors qu'un recul de 2% est intervenu en Amérique du Nord, conséquence de l'évolution des taux de change.Le résultat opérationnel du segment Industrie est passé de 43,9 à 51,2 millions de francs. La marge correspondante s'est établie à 21,1%, contre 20,5% durant l'exercice précédent.Dans le segment Automobile, le chiffre d'affaires a aussi présenté une belle croissance, de 17,5% à 59 millions de francs (+19% à taux de change constants). La progression a été tout particulièrement soutenue dans le domaine des voitures vertes, celui-ci dégageant pour la première fois des ventes supérieures à celles des véhicules conventionnels. Selon les régions, la Corée du Sud a enregistré la plus vive progression, les revenus y doublant quasiment (+91%), devant la Chine (+53%), marché principal de Lem avec une part de 38% des ventes du secteur.Marge en repli dans le segment automobileLe résultat d'exploitation s'est en revanche fortement contracté, de 11% à 10,5 millions de francs, la marge correspondante passant de 23,5 à 17,8% en un an. Lem attribue le repli à la concurrence accrue et à la pression sur les prix qui en découle, ainsi qu'à l'augmentation des dépenses tant en recherche et développement que dans l'activité de vente.A la faveur de la bonne performance, les actionnaires de Lem se verront proposer un dividende de 40 francs par action, soit 5 francs de plus par rapport au montant versé au titre de l'exercice précédent. Les propriétaires du groupe genevo-fribourgeois devront aussi entériner le 28 juin la nomination de M. Gabella au conseil d'administration, alors que Norbert Hess renonce à solliciter un nouveau mandat.Evoquant l'exercice en cours, la direction de l'entreprise se veut optimiste, tablant sur une évolution "fructueuse" de ses affaires. L'actuel élan économique devrait soutenir les activités du segment Industrie, tout comme le développement des véhicules électriques. Cette dernière évolution devrait plus que compenser le ralentissement du côté des voitures conventionnelles.vj/tn(AWP / 23.05.2018 09h42)