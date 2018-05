Veolia: les nouvelles activités portent la croissance au 1er trimestre

VEOLIA ENVIRONNEMENT

EURONEXT

Paris - Veolia a publié des résultats en hausse et meilleurs que prévu au premier trimestre grâce à une bonne dynamique hors de France et au développement de ses nouvelles activités.Son chiffre d'affaires a progressé de 3,7% à 6,419 milliards d'euros, un niveau au-dessus des attentes des analystes, porté par l'Europe (hors France) et le reste du monde, a annoncé jeudi le groupe.En France, l'activité est quasi-stable, avec un retour de la croissance dans l'eau mais un recul dans la propreté.Pour l'ensemble du groupe, l'activité est tirée par les déchets et l'énergie, tandis que l'eau reste à la traîne.Veolia a enregistré un bénéfice net courant en hausse de 25,7% à 193 millions d'euros, ou de 5,7% hors plus-values de cessions.Le groupe précise avoir réalisé 70 millions d'euros d'économies sur le trimestre.Le PDG Antoine Frérot a salué des résultats "particulièrement satisfaisants" et a confirmé les perspectives financières pour l'ensemble de l'année.La progression de l'activité "s'explique principalement par les gains de nouveaux contrats grâce aux renforts de nos moyens commerciaux décidés fin 2016", a-t-il indiqué lors d'une conférence téléphonique."Les nouvelles activités de Veolia, dont nous avons poussé le développement avec force depuis plusieurs années maintenant, sont les fers de lance de notre croissance", a-t-il souligné.Ces nouvelles activités - comme le recyclage en boucle fermée des plastiques ou produits chimiques, le traitement des déchets toxiques ou encore la gestion de l'eau pour l'aquaculture - représentent ainsi plus de la moitié de la croissance du chiffre d'affaires du premier trimestre.- "Dynamique commerciale robuste" -A la Bourse de Paris, ces résultats étaient très bien accueillis jeudi matin: l'action Veolia Environnement prenait 2,92% à 20,28 euros vers 07H50 GMT, en tête de l'indice CAC 40 des principales valeurs, qui reculait pour sa part de 0,31%."Les résultats de Veolia sont supérieurs aux attentes", ont salué les analystes de Bryan Garnier. "La croissance de son chiffre d'affaires reste solide et durable grâce a une dynamique commerciale robuste et un environnement en amélioration", ont-ils souligné.Olly Jeffery chez RBC Capital Markets estime toutefois qu'il n'y a "pas de quoi s'enthousiasmer une fois que l'on a regardé en détail" les résultats.En France, Veolia compte bénéficier du plan que le gouvernement vient de dévoiler pour favoriser le recyclage et lutter contre le gaspillage."Par définition ça ne peut avoir qu'un effet positif pour développer davantage le recyclage des déchets et leur transformation en ressources dans notre pays", a jugé Antoine Frérot.Mais l'ampleur et le rythme de ce mouvement restent à établir: "le diable se trouve dans les détails et notamment dans les textes précis qui vont inciter au recyclage", a-t-il observé.Il a par ailleurs écarté toute reprise du groupe français Saur, spécialisé dans le traitement de l'eau, qui cherche de nouveaux actionnaires. Compte-tenu de ses parts de marché dans l'eau, Veolia ne pourrait en effet pas obtenir l'autorisation des autorités de la concurrence en France.Veolia a par ailleurs classé sa filiale au Gabon parmi les "activités non poursuivies" à la suite de la rupture du contrat dans ce pays par le gouvernement en février.Le groupe a demandé l'ouverture d'une conciliation auprès d'une instance de la Banque mondiale. Le tribunal de conciliation "va se mettre en place d'ici la fin du mois de mai et aura trois mois pour concilier", faute de quoi une procédure d'arbitrage débutera, a indiqué Antoine Frérot.jmi/ef/nas(©AFP / 03 mai 2018 08h24)