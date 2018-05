VEOLIA ENVIRONNEMENT

Paris - Veolia a annoncé jeudi des résultats en hausse au premier trimestre grâce à ses activités hors de France, et a confirmé ses objectifs financiers annuels.Son chiffre d'affaires a progressé de 3,7% à 6,419 milliards d'euros, un niveau au-dessus des attentes des analystes, porté par l'Europe (hors France) et le reste du monde.L'activité est tirée par les déchets et l'énergie, tandis que l'eau reste à la traîne.Le groupe a enregistré un bénéfice net courant en hausse de 25,7% à 193 millions d'euros (ou de 5,7% hors plus-values de cessions).Le PDG Antoine Frérot a salué des résultats "particulièrement satisfaisants" et a confirmé les perspectives financières pour l'ensemble de l'année.La progression de l'activité "s'explique principalement par les gains de nouveaux contrats grâce aux renforts de nos moyens commerciaux décidés fin 2016", a-t-il indiqué lors d'une conférence téléphonique."Les nouvelles activités de Veolia, dont nous avons poussé le développement avec force depuis plusieurs années maintenant, sont les fers de lance de notre croissance", a-t-il souligné.Ces nouvelles activités - comme le recyclage en boucle fermée des plastiques ou produits chimiques, le traitement des déchets toxiques ou encore la gestion de l'eau pour l'aquaculture - représentent ainsi plus de la moitié de la croissance du chiffre d'affaires du premier trimestre.jmi/soe/nas(©AFP / 03 mai 2018 06h10)