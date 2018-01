Veraison: René Bernhard à la fois à la tête des finances et des opérations

Zurich (awp) - La société d'investissement Veraison Capital a nommé à début avril René Bernhard membre de la direction, en qualité de directeur financier (CFO) et des opérations (COO). Il succèdera à Michael Otte, qui a décidé de quitter l'entreprise, indique cette dernière jeudi soir dans un communiqué. La semaine dernière, un nouveau directeur général (CEO) avait été désigné en la personne de Andreas Weigelt.M. Bernhard a auparavant officié auprès du cabinet de conseil Deloitte en tant que directeur senior dans l'équipe Corporate Finance Advisory. Il est analyste financier diplômé CFA et dispose d'une vaste expérience dans la finance d'entreprise et les marchés de capitaux.Veraison est un investisseur activiste aux mains de Gregor Greber, fondateur du gestionnaire de fortune zCapital, et Valentin Chapero, ex-CEO du fabricant d'appareils auditifs Sonova. La société détient via plusieurs fonds des participations notamment dans Ascom, Komax, Goldbach Media, Orell Füssli et Mikron. Dernièrement, elle est également entrée au capital du spécialiste des systèmes de chauffage et de ventilation Zehnder.tp/rw/buc/rp(AWP / 18.01.2018 19h05)