Zurich (awp) - Le gestionnaire de fortune Veraison nomme Andreas Weigelt directeur général (CEO) à compter du 1er mars. Michael Barben rejoindra quant à lui le conseil d'administration, annonce le groupe lundi. Les nominations sont sous réserve de l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma).Depuis 2015, M. Weigelt travaille pour le groupe Arbonia et s'occupe de l'entreprise EgoKiefer. Il a également travaillé pour le cabinet de conseil Boston Consulting Group pendant plusieurs années.Michael Barben occupe le poste d'Operating Partner chez le gestionnaire d'actifs Partners Group, pour lequel il travaille depuis 17 ans.Veraison fait figure d'investisseur activiste. La société de participation est contrôlé par Gregor Greber, fondateur du gestionnaire de fortune zCapital, et Valentin Chapero, l'ancien directeur général du fabricant d'appareils auditifs Sonova. Au travers de plusieurs fonds, la société est notamment engagée dans Ascom, Komax, Goldbach Media, Orell Füssli et Mikron. Dernièrement, elle est entrée au capital du spécialistes des systèmes de chauffage et de ventilation Zehnder.cp/ra/ol/rp(AWP / 08.01.2018 17h20)