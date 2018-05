Vercors: une chaîne humaine contre les compteurs Linky

Vêtus de gilets fluo, 300 personnes de tous âges ont formé une chaîne humaine samedi dans le village d'Autrans (Isère) pour protester contre les compteurs communicants Linky, a constaté un photographe de l'AFP.Sous un soleil radieux, les membres de collectifs anti-Linky, venus en famille de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont défilé dans une ambiance festive dans les rues et les champs de ce village du massif du Vercors."Enedis touche pas à mon compteur", proclamait une grande banderole, tandis que les pancartes dénonçant le compteur communicant fleurissaient parmi les marcheurs.Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France, veut avoir installé 34 millions de ces compteurs communicants à la fin de 2021."L'Etat connecte nos foyers à des systèmes communicants centralisés et remplace toute intervention humaine par le pilotage automatique et le big data", dénoncent les collectifs dans un communiqué.Le 26 avril, un collectif d'opposants au compteur Linky, dont 200 se trouvent en Gironde, a annoncé à Bordeaux avoir saisi en référé une vingtaine de tribunaux de grande instance en France pour demander de "surseoir à l'installation" de ces appareils.(©AFP / 05 mai 2018 15h21)