Verizon aidé au 1er trimestre par les abonnements pour objets connectés

New York - Les résultats de Verizon, leader américain de la téléphonie, ont dépassé les attentes au premier trimestre en attirant notamment de nombreux clients à ses offres d'abonnements pour appareils connectés comme les montres intelligentes.Le bénéfice net a progressé de 31% de janvier à mars pour atteindre 4,7 milliards de dollars. Hors éléments exceptionnels et par action, la référence à la Bourse de New York, il s'est élevé à 1,17 dollar, au-dessus des 1,11 dollar prévu par les analystes financiers.Son chiffre d'affaires, en hausse de 6,6% à 31,8 milliards de dollars, est aussi ressorti au-dessus des attentes."Le principal élément (de cette progression) est la performance solide de notre activité dans le mobile avec une amélioration des revenus tirés des forfaits", fait valoir l'entreprise dans un communiqué.Verizon a enregistré au premier trimestre 260.000 nouveaux abonnés net à ses offres mensuelles.L'augmentation d'abonnements à des appareils connectés (+359.000), principalement du prêt-à-porter comme les montres intelligentes, a permis de compenser la perte de clients pour les tablettes (-75.000) ou pour les téléphones portables (-24.000).Le groupe met toutefois en avant le fait d'avoir gagné 220.000 abonnements liés à des smartphones, signe que les téléphones mobiles traditionnels ont largement perdu du terrain.Le taux de désabonnement à l'ensemble de ces offres mensuelles a atteint 1,04%, une amélioration par rapport à l'an dernier assure Verizon.Le groupe est, selon le New York Times, actuellement visé par une enquête des autorités américaines qui soupçonnent Verizon et son concurrent ATT de s'être entendus pour encadrer à leur avantage l'adoption de la technologie dite eSim aux Etats-Unis.Dans la téléphonie fixe, le chiffre d'affaires ajusté a reculé de 1,8%.L'opérateur a attiré 66.000 nouveaux abonnés à ses services internet à haut débit FiOS, mais il en a perdu 22.000 à la connexion vidéo, une perte reflétant selon le groupe "la tendance persistante au moindre intérêt" pour l'offre de contenus n'étant pas à la demande.L'opérateur téléphonique n'a pas modifié ses prévisions de revenus et de bénéfice par action pour 2018, anticipant toujours une croissance comprise entre 1% et 5%.A Wall Street, l'action gagnait 3,33% à 50,28 dollars vers 13H00 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance.jum/alb/nth(©AFP / 24 avril 2018 13h21)