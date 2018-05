Vers la légalisation des paris sportifs partout en Amérique

La Cour suprême à Washington a aboli lundi une loi interdisant les paris sportifs dans 46 des 50 Etats américains, ouvrant la voie à un marché estimé à des dizaines de milliards de dollars.La haute cour a donné raison au New Jersey, Etat qui se bat depuis des années pour obtenir ce droit.Les Américains, qui ont inventé les machines à sous et les casinos géants, vont donc pouvoir s'adonner à un nouvel univers du jeu, les Etats bénéficiant en parallèle d'une manne financière très importante.La décision a provoqué une euphorie boursière chez les casinos et les sociétés spécialisées, comme le Britannique William Hill ou le Canadien The Stars Group. Des champs de courses ont aussi exprimé leur satisfaction.Les sages de la plus haute juridiction américaine ont estimé que la loi de 1992 en vigueur violait la Constitution: ce texte avait banni les paris sur les sports professionnels ou universitaires, sauf dans quatre Etats où ils existaient déjà (Nevada, Delaware, Montana, Oregon).Le Congrès avait adopté cette législation au nom de l'intégrité des compétitions, de la protection de la jeunesse et des valeurs sportives.Les quatre principales fédérations, la NFL (football américain), la NBA (basket), la MLB (baseball) et la NHL (hockey sur glace) avaient aussi soutenu ces restrictions.Chris Christie, à l'époque gouverneur républicain du New Jersey, avait entamé une lutte de longue haleine contre le texte, essuyant des revers systématiques devant les tribunaux. Jusqu'à ce lundi.Donald Trump, confronté aux difficultés de ses établissements de jeu à Atlantic City, avait lui aussi fait campagne contre la loi, en voyant une éventuelle planche de salut dans les paris sportifs.M. Christie plaidait un nécessaire pragmatisme, alors que les jeux d'argent via les casinos et les loteries sont déjà largement implantés aux quatre coins des Etats-Unis.La légalisation porterait un coup aux paris sportifs clandestins, ajoutait-il, un marché annuel de 150 milliards de dollars selon l'American Gaming Association.La Cour suprême a rendu sa décision lundi à la majorité de six de ses neuf juges, les magistrats progressistes Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg et Sonia Sotomayor étant en désaccord partiel ou total."Un grand jour pour le droit des Etats et le droit de leurs populations à décider par elles-mêmes", a tweeté M. Christie.Les retombées économiques de la décision pourraient être rapides, suivant les mesures prises par chaque Etat.DraftKings, un géant des jeux sportifs virtuels en ligne aux Etats-Unis, a ainsi annoncé lundi qu'il se lançait dans les paris sur les résultats sportifs réels."La décision de la Cour suprême aujourd'hui est une bonne nouvelle pour les millions d'Américains qui parient actuellement 150 milliards de dollars par an sur la marché noir, par le biais de bookmakers à l'étranger", a déclaré Jason Robins, le directeur général de la société.L'autre grand site de "Daily Fantasy Sports", FanDuel, a salué "l'occasion énorme" créée par la Cour suprême.Déjà présent dans une centaine de sites dans le Nevada, l'Etat où se trouve Las Vegas, William Hill a annoncé étendre ses activités jusqu'à Monmouth Park, un hippodrome du New Jersey."Nous avons travaillé pendant longtemps dans la perspective de ce jour", a commenté le géant britannique.D'autres acteurs ont au contraire confié leurs inquiétudes. "Nous continuerons de chercher la bonne façon de protéger notre sport", a commenté la MLB, la fédération du baseball.Le baseball américain avait été ébranlé en 1919 par un retentissant scandale, huit joueurs des Chicago White Sox étant accusés d'avoir été corrompus par des parieurs.Au moins 18 Etats rêvent de s'engouffrer dans la brèche créée par le New Jersey. Les revenus publics, en termes de licences et de taxes, promettent en effet d'être juteux.La décision de la Cour suprême est un revers pour des groupes religieux chrétiens et musulmans, qui avaient adressé aux juges des argumentaires contre l'extension des paris sportifs en Amérique.Au niveau des fédérations sportives américaines, le consensus contre les paris sportifs s'était craquelé ces dernières années.Adam Silver, le commissaire général de la NBA, avait publié en 2014 une tribune préconisant un virage complet sur la question.(©AFP / 14 mai 2018 19h13)