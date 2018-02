Vers une remise en cause des statuts de la SNCF et des cheminots?

Un rapport décapant remis jeudi au Premier ministre préconise de profondes réformes de la SNCF, en particulier une transformation en société anonyme et la fin du statut de cheminot à l'embauche.Commandé à l'ancien président d'Air France Jean-Cyril Spinetta, ce document de 127 pages "démontre sans ambiguïté la nécessité et l'urgence d'engager sans tarder une refondation de notre système ferroviaire", a jugé Matignon dans un communiqué, saluant le rapport comme "un diagnostic complet et lucide".Les 43 propositions formulées par M. Spinetta "doivent désormais faire l'objet d'un examen approfondi par le gouvernement et d'un dialogue avec l'ensemble des acteurs concernés", lequel commencera "dès la semaine prochaine", ont annoncé les services du chef du gouvernement Edouard Philippe."Certains éléments du constat", comme "le vieillissement du réseau, (...) sont préoccupants, la dérive des comptes publics est préoccupante", a relevé M. Spinetta devant des journalistes."La SNCF, à travers quelques recentrages sur sa pertinence, après une meilleure responsabilité des acteurs, a tous les moyens, dans ce nouvel univers concurrentiel, de jouer ses atouts et de relever l'ensemble des défis auxquels elle a été confrontée et sera confrontée", a-t-il ajouté."Le ferroviaire français a devant lui, s'il prend les mesures adaptées, toutes les conditions d'un avenir pérenne où il continuera à gagner des parts de marché par rapport aux autres offres de mobilité offertes aux Français", a insisté M. Spinetta.Il estime dans son rapport que "la situation du transport ferroviaire est préoccupante" et que ses "performances ne sont pas satisfaisantes, en termes de régularité, de gestion des crises, d'information aux voyageurs, de sécurité"."Le vieillissement du réseau n'explique pas tout, loin de là", souligne-t-il, pointant du doigt la dérive des coûts, un financement du système ferroviaire "gravement déséquilibré" et plus généralement "l'absence de réelles incitations à l'efficacité".L'ancien patron d'Air France estime qu'il faut "recentrer le transport ferroviaire sur son domaine de pertinence", c'est-à-dire les transports du quotidien autour des agglomérations et les dessertes TGV entre les principales métropoles françaises.Il appelle de ses voeux un audit des "petites lignes", qui mobilisent actuellement 16% des moyens consacrés au ferroviaire, voient passer moins de 10% des trains et transportent seulement 2% des voyageurs.Celles-ci devraient selon lui pouvoir être fermées plus facilement, "si le maintien des circulations sur une ligne n'est pas possible sans investissement, et que cet investissement n'est pas justifié d'un point de vue socio-économique"."Le réseau à grande vitesse peut être considéré comme abouti" et construire de nouvelles lignes "entraînerait le TGV au-delà de sa zone de pertinence économique, c'est-à-dire les dessertes de très grandes agglomérations avec des trajets durant jusqu'à trois heures", estime-t-il.S'attaquant au statut des cheminots, un sujet potentiellement explosif, M. Spinetta suggère que les nouveaux embauchés à la SNCF n'en bénéficient plus, à l'exemple de ce qui a déjà été fait pour La Poste et Orange.Il estime également que la SNCF devrait pouvoir "recourir pendant deux ans à la procédure des plans de départs volontaires", pour mettre fin aux "excédents d'effectifs qu'elle gère tant bien que mal" à la suite de changements d'activité -comme dans le fret- et d'actions de modernisation.Et en cas de passage de l'exploitation de lignes à la concurrence -ce qui devrait être possible pour les TER dès la fin 2019-, "une loi devra poser le principe d'un transfert obligatoire" des personnels, pour M. Spinetta.Quant au statut de la SNCF, déjà réformé en 2014, il devrait selon lui être à nouveau revu, en transformant ses deux principales composantes, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, en sociétés anonymes à capitaux publics.Le statut actuel d'établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) assure en effet une garantie illimitée de l'Etat, ce qui serait incompatible avec l'ouverture à la concurrence pour SNCF Mobilités et interdirait à SNCF Réseau de reconstituer une dette "non soutenable".Suggérant de faire rentrer les gares dans le giron de SNCF Réseau, Jean-Cyril Spinetta estime que l'Etat devrait reprendre "une part" de la très lourde dette de SNCF réseau, qui devrait dépasser les 50 milliards d'euros cette année."SNCF Réseau ne doit plus s'endetter au-delà de ce que seraient ses capacités de portage indépendamment de la garantie implicite de l'Etat" et "ne doit plus investir à perte", martèle-t-il.(©AFP / 15 février 2018 14h38)