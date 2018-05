Vestas: bénéfice en baisse au 1T dans un contexte difficile

Stockholm - Le producteur danois d'éoliennes Vestas a annoncé vendredi avoir enregistré un bénéfice net au premier trimestre en baisse de 36%, plombé par la concurrence et des effets de change négatifs.Le bénéfice net a diminué de 36% par rapport au deuxième trimestre 2016, à 102 millions d'euros, et le chiffre d'affaires a perdu près de 10,1% à 1,7 milliard d'euros. La marge opérationnelle (EBIT) a diminué de 3,8 points à 7,4%."L'industrie de l'énergie éolienne continue de faire baisser les prix de l'électricité qui permet l'intégration de l'énergie durable, créant ainsi un marché à long terme", a indiqué le directeur général de Vestas, Anders Runevad, sur son site internet."Cependant, cela a entraîné une concurrence féroce qui a pesé sur la rentabilité du secteur, ce qui, avec des effets de change négatifs pour Vestas, s'est traduit par des résultats du premier trimestre 2018 inférieurs à ceux du premier trimestre" 2017, a ajouté le PDG.En revanche, son carnet de commandes a atteint un niveau record, à 21,6 milliards, en hausse de 8% par rapport au premier trimestre 2017.À la Bourse de Copenhague, l'action de Vestas perdait 1,5% dans un marché quasi stable à 10h30 GMT.Les ventes pour 2018 devraient se situer entre 10 et 11 milliards d'euros, contre 10 milliards d'euros l'année dernière. Vestas continue de tabler sur une marge opérationnelle comprise entre 9 et 11% (contre 12,7% pour 2017).(©AFP / 04 mai 2018 10h55)