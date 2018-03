Vetropack décoiffe les prévisions pour 2017 et choie ses actionnaires

(ajoute commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Le fabricant de récipients en verre Vetropack a étoffé son chiffre d'affaires de 5% l'an dernier à 631,5 mio CHF. Exempté en 2017 d'une partie des frais de réparation engagés en 2016, le groupe vaudois a dégagé une rentabilité en nette hausse. L'excédent d'exploitation (Ebit) a rebondi de 30% à 64,1 mio et constitue désormais le jalon fixé par la direction pour l'année en cours, indique le compte-rendu publié mardi.L'industriel de Saint-Prex a amélioré son bénéfice net de plus d'un tiers à 57,0 mio CHF, porté notamment par des effets de changes favorables. Ce montant risque conséquemment de demeurer hors de portée en 2018.Les actionnaires se verront proposer un dividende de 45,00 CHF par action au porteur, contre 38,50 CHF au titre de 2016, et de 9,00 CHF par nominative, contre 7,70 CHF.La performance défrise les projections les plus optimistes établies par les analystes du consensus AWP. Les pronostics pour le chiffre d'affaires étaient plafonnés à 614,0 mio CHF, pour l'Ebit à 58,3 mio et pour le bénéfice net à 49,9 mio. Le dividende par porteur était au mieux attendu à 44,00 CHF.La direction se montre confiante dans la demande pour les emballages en verre sur l'exercice en cours et prévoit une pleine utilisation des capacités de l'entreprise.La Banque cantonale de Zurich (ZKB) salue des résultats 2017 supérieurs aux attentes du marché à tous les niveaux. L'établissement cantonal s'apprête à revoir à la hausse ses projections et reconduit d'ores et déjà sa recommandation d'achat.Le groupe vaudois est en effet parvenu à inverser la tendance en matière de rentabilité au terme de l'exercice 2016, constate de son côté Baader Helvea. Le courtier genevois campe néanmoins sur sa position neutre comme sur son objectif de cours de 2150 CHF.A 10h52, la nominative Vetropack s'appréciait de 3,4% à 1845 CHF, à contre-courant d'un SPI en retrait de 0,28%.jh/al(AWP / 20.03.2018 11h20)