New York - Le groupe américain des médias Viacom, propriétaire du studio Paramount et des chaînes de télévision MTV, Comedy Central et Nickelodeon anticipe un rebond des recettes publicitaires aux Etats-Unis d'ici à la fin de l'année, ce qui faisait bondir son action."Nous sommes persuadés d'avoir atteint le point de bascule de l'histoire de nos recettes publicitaires" sur le marché américain, a déclaré jeudi le PDG Bob Bakish, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.Les recettes publicitaires américaines de Viacom, qui ont plongé de 6% au quatrième trimestre, vont rebondir en grande partie grâce à l'expansion de l'accord de distribution signé avec le câblo-opérateur Charter Communications, numéro 2 du secteur aux Etats-Unis.Le nombre d'abonnés aux chaînes de Viacom devrait également augmenter.Ces annonces faisaient bondir de 9,41% à 33,38 dollars le titre vers 16H50 GMT à Wall Street, après qu'il a débuté la séance dans le rouge à la suite de la publication des résultats trimestriel et annuel décevants.- Succès en salles mitigé -Si l'entreprise a dégagé un bénéfice net de 535 millions de dollars, en hausse de 35,1%, lors des trois mois achevés fin décembre et correspondant au premier trimestre de son exercice fiscal 2017/18, c'est principalement grâce à la réforme fiscale récemment adoptée aux Etats-Unis.Cette dernière, qui abaisse le taux d'imposition officiel des entreprises de 35% à 21%, oblige les sociétés à modifier leur comptabilité, ce qui se traduit pour certaines par des gains fiscaux.Tiré par une hausse des prix des espaces publicitaires, le bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, est ressorti à 1,03 dollar, contre 0,94 dollar attendu en moyenne par les analystes.L'activité reste toutefois sous pression. Le chiffre d'affaires trimestriel a chuté de 7,6% à 3,07 milliards de dollars, inférieur aux 3,14 milliards anticipés.Viacom, qui veut se recentrer sur les studios Paramount et six chaînes de télévision considérées comme stratégiques en pleine transformation du paysage audiovisuel américain, explique que les recettes générées par ces deux branches d'activités ont diminué, en comparaison de celles enregistrées à la même période il y a un an.La branche films a en l'occurrence vu son chiffre d'affaires chuter de 28% à 544 millions de dollars pour une perte opérationnelle de 130 millions, en raison d'un succès mitigé au box-office.Le groupe compte sur les sorties prochaines des suites de "Top Gun" et "Mission Impossible" avec Tom Cruise pour un éventuel rebond.Dans le câble, le chiffre d'affaires a reculé de 1% à 2,56 milliards de dollars, les recettes publicitaires engrangées à l'étranger (+18%) ayant permis de compenser quelque peu leur chute de 6% aux Etats-Unis.La semaine dernière, Viacom a annoncé envisager de fusionner avec la chaîne de télévision CBS, également contrôlée par le magnat Sumner Redstone. Les conseils d'administration des deux entreprises ont décidé de constituer un comité spécial indépendant pour étudier la faisabilité d'un mariage.Un rapprochement reconstituerait le groupe qui existait jusqu'en 2006 avant que Viacom ne prenne son indépendance en devenant une entité séparée en Bourse.La famille Redstone détient environ 80% des droits de vote dans Viacom et CBS via la société National Amusements Inc.lo/Dt/tes(©AFP / 08 février 2018 17h01)