Vice-présidence BCE: l'Irlandais Lane se retire, l'Espagnol De Guindos seul candidat

Bruxelles - L'Irlande retire la candidature de Philip Lane, gouverneur de la Banque d'Irlande, à la vice-présidence de la BCE, a annoncé lundi le ministre irlandais des Finances, Paschal Donohoe, laissant l'Espagnol Luis de Guindos seul en course.La désignation du vice-président ouvre le bal des tractations pour le renouvellement de différents postes clés à la BCE, dont son président Mario Draghi, qui doit quitter son fauteuil le 31 octobre 2019."Aujourd'hui, je confirme que nous n'allons pas soumettre sa candidature au vote", a précisé M. Donohoe à propos de M. Lane, en arrivant à une réunion des 19 ministres des Finances de la zone euro, qui doivent émettre une recommandation sur le nom du nouveau vice-président de la BCE.Le ministre irlandais a ainsi mis fin à tout suspense avant la réunion à Bruxelles, puisqu'il n'y a plus qu'un seul candidat en lice, Luis de Guindos, actuel ministre espagnol des Finances, pour succéder au Portugais Vitor Constancio qui doit quitter ses fonctions le 31 mai prochain."Je souhaite féliciter mon collègue espagnol, Luis de Guindos, dont le bilan en tant que ministre espagnol des Finances est excellent. Et ceci va lui servir dans ses nouvelles fonctions", a ajouté M. Donohoe.Les 28 ministres des Finances de l'UE doivent valider mardi la recommandation des 19 ministres des Finances de la zone euro, avant que la décision finale ne revienne aux chefs d'Etat de l'UE lors d'un sommet le 22 mars à Bruxelles.Le Parlement européen et le conseil des gouverneurs de la BCE sont consultés pour avis, mais ils n'ont pas droit de veto.L'éventualité de la nomination de M. de Guindos avait fait grincer des dents au Parlement européen mercredi dernier. Les eurodéputés, membres de la commission des Affaires économiques et monétaires, avaient en effet donné leur préférence à M. Lane, pointant la moindre expérience de M. de Guindos en matière bancaire et monétaire.(©AFP / 19 février 2018 14h38)