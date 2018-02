Vice-présidence BCE: le Parlement européen penche pour le candidat irlandais

Bruxelles - Une commission du Parlement européen a jugé jeudi le gouverneur de la Banque d'Irlande Philip Lane "plus convaincant" que le ministre espagnol de l'Economie Luis de Guindos pour prendre la vice-présidence de la Banque centrale européenne (BCE), après avoir auditionné les deux candidats.Les membres de la commission des Affaires économiques et monétaires ont procédé mercredi à "des échanges informels avec les deux candidats", explique dans un communiqué le président de cette commission, l'Italien Roberto Gualtieri (groupe "Socialistes et démocrates")."La majorité des groupes politiques ont jugé la performance du gouverneur Lane plus convaincante. Certains groupes ont exprimé des réserves quant à la nomination du ministre de Guindos", ajoute-t-il.Les ministres des Finances de la zone euro doivent décider lundi lors d'un Eurogroupe du candidat qu'ils soutiennent pour prendre la succession du Portugais Vitor Constancio, qui arrive au terme de son mandat de huit ans.Les ministres des Finances de l'ensemble de l'UE valideront officiellement ce choix le lendemain, mardi 20, et la décision finale sera prise le 22 mars au cours d'un sommet européen, après consultation du Parlement européen et du Conseil des gouverneurs de la BCE.Le candidat qui sera recommandé doit être entendu par la commission des Affaires économiques et monétaires, officiellement cette fois-ci, le 27 février.La désignation du vice-président ouvre le bal des tractations pour le renouvellement de postes clés à la BCE, dont son président Mario Draghi qui doit quitter sa place le 31 octobre 2019.Ancien de la banque Lehman Brothers et ministre l'Economie depuis 2011, Luis de Guindos, 58 ans, s'est dit "convaincu" d'obtenir la vice-présidence."Je reste optimiste, comme je vous l'ai dit ces derniers jours, et je pense que l'Espagne bénéficiera d'un soutien suffisant", a-t-il répété jeudi lors d'une rencontre avec la presse au Parlement espagnol, avant le communiqué du Parlement européen.Le profil politique de l'Espagnol pourrait cependant jouer en sa défaveur face à son concurrent irlandais.Selon les textes européens, les membres du directoire de la BCE doivent être nommés "parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues".La commission du Parlement européen regrette par ailleurs dans son communiqué jeudi qu'aucune candidature féminine n'ait été présentée pour le poste et "appelle à une représentation plus équilibrée entre les femmes et les hommes à la BCE".Sur les six membres du directoire de la BCE, un seul est une femme, l'Allemande Sabine Lautenschläger.(©AFP / 15 février 2018 16h43)